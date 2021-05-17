Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»

Цезари Кучарски, бывший агент нападающего «Баварии» , заявил, что футболист мечтал сыграть в чемпионате Испании.

Когда мы привезли Роберта в Германию, план был следующим: «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», чемпионат Испании и завершение карьеры в МЛС . Не секрет, что Левандовски мечтал сыграть за «Реал».

Но испанские клубы в настоящее время недостаточно сильны в финансовом отношении, чтобы позволить себе его, и в последние годы он определенно осознал, что «Бавария» — идеальный клуб для него.