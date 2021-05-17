Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»

Цезари Кучарски, бывший агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, заявил, что футболист мечтал сыграть в чемпионате Испании.
Когда мы привезли Роберта в Германию, план был следующим: «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», чемпионат Испании и завершение карьеры в МЛС. Не секрет, что Левандовски мечтал сыграть за «Реал».
Но испанские клубы в настоящее время недостаточно сильны в финансовом отношении, чтобы позволить себе его, и в последние годы он определенно осознал, что «Бавария» — идеальный клуб для него.
Таких мало,а Левандовскому он ни в чем не уступит, но превосходит по темпераменту, мобильности, крепости характера! Левандовский в центре внимания в Баварии, схема ее игры заточена на него, он и забивает.
Бензема все делает сам: разгоняет атаку, распасовывает, не жадина, технарь высшей квалификации, а головой играет и получше Левандовского...Я так считаю.
Таких мало,а Левандовскому он ни в чем не уступит, но превосходит по темпераменту, мобильности, крепости характера! Левандовский в центре внимания в Баварии, схема ее игры заточена на него, он и забивает.
Бензема все делает сам: разгоняет атаку, распасовывает, не жадина, технарь высшей квалификации, а головой играет и получше Левандовского...Я так считаю.