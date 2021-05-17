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Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»

17 мая 2021, 10:48

Цезари Кучарски, бывший агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, заявил, что футболист мечтал сыграть в чемпионате Испании.

Когда мы привезли Роберта в Германию, план был следующим: «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», чемпионат Испании и завершение карьеры в МЛС. Не секрет, что Левандовски мечтал сыграть за «Реал».

Но испанские клубы в настоящее время недостаточно сильны в финансовом отношении, чтобы позволить себе его, и в последние годы он определенно осознал, что «Бавария» — идеальный клуб для него.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ RaulReal (раскрыть)
17 мая в 18:05
Согласен! Бензема и дриблер, и распасовщик, и голеадор..
Таких мало,а Левандовскому он ни в чем не уступит, но превосходит по темпераменту, мобильности, крепости характера! Левандовский в центре внимания в Баварии, схема ее игры заточена на него, он и забивает.
Бензема все делает сам: разгоняет атаку, распасовывает, не жадина, технарь высшей квалификации, а головой играет и получше Левандовского...Я так считаю.
RaulReal
RaulReal
17 мая в 13:13
Мечтать не вредно, но ты попробуй докажи , что лучше Бензема. Просто он канкуренцию боялься проиграть Великой девятке Реала и лучшему французкому оператору.)))
VeniaminS
VeniaminS
17 мая в 11:58
Наверно бы взяли.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 мая в 11:29
Трусом он оказался. Вот и все. Имея столько денег, свою мечту нужно реализовывать. Раз не пошел в Реал, значит не захотел, не смог. А так, игрок внутреннего пользования. И даже его голы в ЛЧ в основном на групповом этапе.
Alex12357
Alex12357
17 мая в 11:15
А в Зенит?Это же лучший клуб в Европе,как же так?
Василий Корнечук
Василий Корнечук
17 мая в 11:13
Тошнит уже от этого восхваления. Реал должен воспитывать своих Раулей
sv_1969
sv_1969
17 мая в 10:52
Ему в Баварии не кисло!
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