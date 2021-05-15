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ПСЖ готов продать Икарди за 35 млн евро, он был куплен за 50 млн евро

15 мая 2021, 21:16

Нападающий Мауро Икарди может покинуть ПСЖ.

Как сообщается, парижский клуб готов продать аргентинца за 35 млн евро этим летом, хотя год назад футболист был куплен за 50 млн евро. Такое решение ПСЖ связано с тем, что команда планирует сократить расходы, чтобы предложить новый контракт Килиану Мбаппе, а также выплачивать заработную плату Неймару. По своему контракту Икарди получает в парижском клубе 10 млн евро за сезон. Кроме того, футболист не входит в долгосрочные планы ПСЖ.

Напомним, что претендентом на аргентинца является «Рома».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 12:10
Нужно смотрть количество игр ,думаю,лень если честно....
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 11:40
ну а теперь смотрим сколько он забивал в Испании и Англии и делаем выводы
SAFqwer
SAFqwer
вчера в 09:43
В итоге за 30-25 отдадут, был бы покупатель. В РПЛ станет суперзвездой. Совсем Забыл у нас же лимит))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 22:11
Думаю что ктонибуть купит!
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
15 мая в 22:00
Что-то около 10 голов ,если не ошибаюсь в сериАле+кубок и ЛЧ тоже пару шт.
djaich
djaich
15 мая в 21:56
Если продают за 35 миллионов вместо 60, то тогда и зарплату ему в 10 миллионов уже большее количество клубов смогут гарантировать. Вопрос остается только в физической и психологической форме Икарди.
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
15 мая в 21:54
и сколько же забил Мората?
ДАША Д
ДАША Д
15 мая в 21:46
Жена Икарди не согласна.
dimagas2
dimagas2
15 мая в 21:24
Вернется в Италию,там только играют такие примитивные игроки ,да и еще по 15-20 голов как-то забивают,пример Мората)))
BDA8181
BDA8181
15 мая в 21:21, ред.
По ходу Икарди сдуваеться по тихонечку со своим агентом, добарыжились ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 мая в 21:17
Кому он нужен за такие бабки.
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