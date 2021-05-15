ПСЖ готов продать Икарди за 35 млн евро, он был куплен за 50 млн евро

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15 мая 2021, 21:16

Нападающий может покинуть ПСЖ .

Как сообщается, парижский клуб готов продать аргентинца за 35 млн евро этим летом, хотя год назад футболист был куплен за 50 млн евро. Такое решение ПСЖ связано с тем, что команда планирует сократить расходы, чтобы предложить новый контракт , а также выплачивать заработную плату Неймару. По своему контракту Икарди получает в парижском клубе 10 млн евро за сезон. Кроме того, футболист не входит в долгосрочные планы ПСЖ .

Напомним, что претендентом на аргентинца является «Рома».