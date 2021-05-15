ПСЖ готов продать Икарди за 35 млн евро, он был куплен за 50 млн евро

Нападающий Мауро Икарди может покинуть ПСЖ.
Как сообщается, парижский клуб готов продать аргентинца за 35 млн евро этим летом, хотя год назад футболист был куплен за 50 млн евро. Такое решение ПСЖ связано с тем, что команда планирует сократить расходы, чтобы предложить новый контракт Килиану Мбаппе, а также выплачивать заработную плату Неймару. По своему контракту Икарди получает в парижском клубе 10 млн евро за сезон. Кроме того, футболист не входит в долгосрочные планы ПСЖ.
Напомним, что претендентом на аргентинца является «Рома».