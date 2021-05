Пресс-служба «Челси» в твиттере показала, как проходит тренировка вратарей в лондонском клубе.

Вратари «Челси» , и сыграли в игру вместе с тренером голкиперов «синих» .

Tell us you're competitive, without telling us you're competitive! 😂🧤 pic.twitter.com/oZaOB1wMdj