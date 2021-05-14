ЦСКА показал подготовку к заключительному матчу сезона

Пресс-служба ЦСКА в твиттере опубликовала видео подготовки команды к матчу 30-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».
Солнечный день в Ватутинках. Готовимся к финальному матчу сезона «Динамо» — ЦСКА.
☀️ Солнечный день в Ватутинках. Готовимся к финальному матчу сезона #ДинамоЦСКА 💪 pic.twitter.com/qmDcY6vgoW— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 14, 2021
1. Это разные даты
2. Это разная погода
3. Это разное наличие в обойме футболистов (травмы, болезни, плохая форма)
1. Это разные даты
2. Это разная погода
3. Это разное наличие в обойме футболистов (травмы, болезни, плохая форма)