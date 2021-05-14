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ЦСКА показал подготовку к заключительному матчу сезона

14 мая 2021, 20:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Пресс-служба ЦСКА в твиттере опубликовала видео подготовки команды к матчу 30-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

Солнечный день в Ватутинках. Готовимся к финальному матчу сезона «Динамо» — ЦСКА.

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SHMEL
SHMEL ответ pomor45 (раскрыть)
15 мая в 06:38
Острякам можно и на конец.
pomor45
pomor45 ответ SHMEL (раскрыть)
14 мая в 22:38
На конец наступать не надо.
pomor45
pomor45
14 мая в 22:36
У Динамо в это время мёртвый час.
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
14 мая в 21:47
Ничем , кроме тактических занятий.
SHMEL
SHMEL
14 мая в 21:46
В любом случае биться нужно до конца, пока не пропали даже теоретические шансы на еврокубки, хотя надежд конечно же мало.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
14 мая в 21:38
Есть, как минимум три отличия:
1. Это разные даты
2. Это разная погода
3. Это разное наличие в обойме футболистов (травмы, болезни, плохая форма)
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 21:33
Ну попрыгали, побегали....если не выиграют , кому это видео надо будет???
stanichnik
stanichnik
14 мая в 21:24
Может кто-нибудь объяснит в чём отличие подготовки к матчу с Динамо, от матча с тем же Краснодаром например?
particular
particular
14 мая в 20:39
Ну, что, - по мячу вроде попадают... Иногда, даже переходят на бег... Годится...
RamonCSKA
RamonCSKA
14 мая в 20:34
Только подготовка странная, раньше мы начинали хорошо, осенью спад небольшой, а весной катком проходились, а при гончаренко наоборот, начинаем не пойми как, осенью на 1 месте и потом катимся вниз до конца сезона
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
14 мая в 20:28
Динамо победы над цска!!!!!
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