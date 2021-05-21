«Краснодар» интересуется защитником «Майнца»

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21 мая 2021, 17:47

Инго Хаспел, агент защитника «Майнца» , сообщил об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы, конечно, выслушаем это предложение. Конечно, «Майнц» остается местом, где Штефан хотел бы продолжить карьеру, потому что он чувствует себя здесь чрезвычайно комфортно.

Стоит отметить, что контракт Белла с «Майнцом» истекает этим летом. Футболист станет свободным агентом. А Инго Хаспел, представляющий интересы защитника, является бывшим агентом нападающего «Спартака» Андре Шюррле.

Ранее появились слухи об интересе «Брайтона» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.