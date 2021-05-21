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«Краснодар» интересуется защитником «Майнца»

21 мая 2021, 17:47

Инго Хаспел, агент защитника «Майнца» Штефана Белла, сообщил об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы, конечно, выслушаем это предложение.

Конечно, «Майнц» остается местом, где Штефан хотел бы продолжить карьеру, потому что он чувствует себя здесь чрезвычайно комфортно.

Стоит отметить, что контракт Белла с «Майнцом» истекает этим летом. Футболист станет свободным агентом. А Инго Хаспел, представляющий интересы защитника, является бывшим агентом нападающего «Спартака» Андре Шюррле.

Ранее появились слухи об интересе «Брайтона» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 мая в 19:24
Скоро окно откроется...
ЮЗИК
ЮЗИК
21 мая в 17:56
Краснодару требуется усиление
mihaluch
mihaluch
21 мая в 17:56
Интересоваться это ещё ничего не значит.
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