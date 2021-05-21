«Краснодар» интересуется защитником «Майнца»

Инго Хаспел, агент защитника «Майнца» Штефана Белла, сообщил об интересе к игроку со стороны «Краснодара».
Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы, конечно, выслушаем это предложение.
Конечно, «Майнц» остается местом, где Штефан хотел бы продолжить карьеру, потому что он чувствует себя здесь чрезвычайно комфортно.
Стоит отметить, что контракт Белла с «Майнцом» истекает этим летом. Футболист станет свободным агентом. А Инго Хаспел, представляющий интересы защитника, является бывшим агентом нападающего «Спартака» Андре Шюррле.
Ранее появились слухи об интересе «Брайтона» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.