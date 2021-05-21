Кварацхелия не хочет переходить в «Зенит». На игрока претендует «Эвертон»

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21 мая 2021, 07:53

Полузащитник «Рубина» не хочет переходить в «Зенит» и рассчитывает перебраться в топ-чемпионат, информирует источник.

Также отмечается, что главным претендентом на 20-летнего хавбека сборной Грузии является «Эвертон».

Ранее появилась информация о том, что интерес к Кварацхелии лично проявляли главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо и директор «Милана» Паоло Мальдини.