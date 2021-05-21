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Кварацхелия не хочет переходить в «Зенит». На игрока претендует «Эвертон»

21 мая 2021, 07:53

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не хочет переходить в «Зенит» и рассчитывает перебраться в топ-чемпионат, информирует источник.

Также отмечается, что главным претендентом на 20-летнего хавбека сборной Грузии является «Эвертон».

Ранее появилась информация о том, что интерес к Кварацхелии лично проявляли главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо и директор «Милана» Паоло Мальдини.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:42
не хочет в Сочи ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
21 мая в 19:20
А что выбирали Чорлука...Крыховяк........футбол или бабки ???
25процентный клоун
25процентный клоун
21 мая в 14:35
зенит кроме денег ничего не даст игроку.
Я бы хотел Кварцхелию и Азмуна видеть в Спартаке пару лет назад
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 мая в 13:07, ред.
И зачем здесь эти аналогии?
В АПЛ из РПЛ много переходило игроков, кто то стал легендами как Видич (Спартак-МЮ) и Иванович (Локо-Челси), а кто то как Рондон (Зенит-ВБ) стали посмешищами. Каждому своё!
Выбор между Эвертоном и Зенитом? Ну, тут всё просто, Хвича не Азмун, он выбрал футбол, а не бабки!!!
Супервайзер
Супервайзер ответ stanichnik (раскрыть)
21 мая в 13:01
Его отец уже сказал, что Кварцхелия в России не останется.
mars6791
mars6791
21 мая в 13:00
Идти в Зенит , т.е. остаться в РПЛ, смысла нет, если хочешь дальше развиваться в футболе. Топ клубы ждать , тоже не стоит - это скамейка и надолго ( с малыми шансами на успех. В средний клуб, можно даже и ниже среднего ( но не на вылет) в топ -5 лиг, больше шансов на игру, меньше требований в период адаптации. А период адаптации будет обязательно , и непростой, потому что так сильно различается уровень от РПЛ.
Если деньги то да , РПЛ. Но пример Азмуна, должен быть перед глазами, тот явно пересидел.
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
21 мая в 12:07, ред.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 мая в 11:09, ред.
    Если не ошибаюсь великолепный искромётный и многообещающий Умар Нияссе уже переходил из РПЛ в Эвертон....
    После чего получил 4 "Золотых мяча"...и 2-е "Золотые бутсы"....
    И чья стоимость потом "поднялась" до 1,5 млн...)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 мая в 11:00
    Как уже многие писали ниже :

    Кому то титулы...ЛЧ...21-я арена мира....28-е место в рейтинге УЕФА....и основа...

    Кому то безтитулье...центр островной таблицы...отсутствие ЛЧ...74-е место УЕФА...и лавка...

    Никто...никто не в праве осуждать игрока и его агентов за сделанный выбор...!!!!!!!!!
    galem72
    galem72
    21 мая в 10:59
    Понятно, что в унылой рпл Хвиче оставаться нельзя, иначе он там попросту закиснет. Но, блин, после рпл в 20 лет сразу в АПЛ было бы очень рискованно. А вот СериАл вполне себе подходящий вариант для роста.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ particular (раскрыть)
    21 мая в 10:53
    Что значит "не серьёзных решений"..??
    Zenit_84
    Zenit_84
    21 мая в 10:36
    Каждый выбирает по себе...
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    21 мая в 10:32
    Перешел восходящая звезда Азмун в Зенит и что?
    Отыграл два с половиной года,уже 26 лет и не видно очереди из средних евроклубов,не говоря уже про топы..
    Может Хвича не хочет повторить его путь?
    oFANATo
    oFANATo
    21 мая в 10:25
    Какой же здравомыслящий футболист пойдет в зенит играя в РПЛ. Зная что мигом окажется или на лавке или в фарм клубе.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    21 мая в 10:24
    Какая он к чертовой матери звезда? Кто он такой? Сколько голов этот суперфланговый гипернападающий забил? 4 гола? По факту будет лавочником в каом нибудь сассуоло. Мозес в 30 лет гораздо опаснее и эффективнее на фланге чем этот грузинский месси.
    stanichnik
    stanichnik
    21 мая в 10:19
    В связи с возросшим ажиотажем вокруг грузинского футболиста Кварацхелии, его карьера вряд ли продолжится в Рубине в следующем сезоне. Хоть главная команда Газпрома и может себе позволить предложить Хвиче зарплату большую чем Милан, Наполи и Эвертон и некоторые другие зарубежные клубы, но всё же решать будут на семейном совете, что выбирать деньги или славу.
    Hypnoz
    Hypnoz
    21 мая в 10:14
    Бомжи это не серьёзно ! Либо требовать жирный пятилетний контракт и забивать на футбол.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 мая в 10:07
    Хвича заслужил более серьёзный клуб чем зенит.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    21 мая в 09:54
    Кузяева на самом деле в Зенит звали, а его папа только в Европу говорил.
    Кварацхелию в Зенит не зовут, это рекламные игры на рынке игроков, его папа тоже только в Европу собирается.
    Где Кузяев вы знаете. Где окажется Кварацхелия не знаю, точно не в Зените.
    Сейчас надувают большой пузырь, якобы интереса к этому игроку. Наверное какой то интерес есть. Типа взять за денюжку малую и раздуть в звезду уже на Западе. После чего продать за денюжку большую.
    Серьёзные клубы сейчас за него серьёзные деньги не дадут.
    Хороших дриблёров из Африки и Южной Америки по сотне каждый год за копейки в Европу пристраивают. Они сейчас в фарм клубах вторых дивизионов Европы играют. Менеджеры их пасут, языкам учат, как за столом вилку держать, одомашнивают короче. Сейчас до Евро только проверенных мастеров, чьи контракты ещё зимой начали прорабатывать возьмут.
    Вот и ходит папа Кварацхелии по рынку и кричит: Есть интерес Эвертона. Завтра будет кричать: Есть интерес Реала и т. д.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    21 мая в 09:32
    «Зенит» это просто тупик
    LOpp
    LOpp
    21 мая в 09:32
    Чего в Зенит? Сразу в Сочи пусть едет.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    21 мая в 09:23
    «Эвертон» лучший вариант
    particular
    particular
    21 мая в 09:21, ред.
    Агент и окружение Хвичи нацелены на серьёзную карьеру подопечного и не допустят не серьёзных решений...
    swed27
    swed27
    21 мая в 09:13
    Лучше сразу в Барселону
    Вагабонди
    Вагабонди
    21 мая в 09:06
    Не захотел лечь под Дедпула.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    21 мая в 09:02
    Учитывая что там его папашка говорил, я бы на месте российских команд даже не рассматривал этого шовиниста.
    Caniggia
    Caniggia
    21 мая в 08:55
    Мозги у парня есть - главное не в Зенит!
    Futurista
    Futurista
    21 мая в 08:55
    Как обычно говорят болельщики Зенита: Сделал правильный выбор ...выбрал футбол)...
    КЭТиК
    КЭТиК
    21 мая в 08:52
    В Зените есть шанс загубить свою карьеру.
    Mangur
    Mangur
    21 мая в 08:51
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