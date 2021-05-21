Кварацхелия не хочет переходить в «Зенит». На игрока претендует «Эвертон»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не хочет переходить в «Зенит» и рассчитывает перебраться в топ-чемпионат, информирует источник.
Также отмечается, что главным претендентом на 20-летнего хавбека сборной Грузии является «Эвертон».
Ранее появилась информация о том, что интерес к Кварацхелии лично проявляли главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо и директор «Милана» Паоло Мальдини.
Кварацхелию в Зенит не зовут, это рекламные игры на рынке игроков, его папа тоже только в Европу собирается.
Где Кузяев вы знаете. Где окажется Кварацхелия не знаю, точно не в Зените.
Сейчас надувают большой пузырь, якобы интереса к этому игроку. Наверное какой то интерес есть. Типа взять за денюжку малую и раздуть в звезду уже на Западе. После чего продать за денюжку большую.
Серьёзные клубы сейчас за него серьёзные деньги не дадут.
Хороших дриблёров из Африки и Южной Америки по сотне каждый год за копейки в Европу пристраивают. Они сейчас в фарм клубах вторых дивизионов Европы играют. Менеджеры их пасут, языкам учат, как за столом вилку держать, одомашнивают короче. Сейчас до Евро только проверенных мастеров, чьи контракты ещё зимой начали прорабатывать возьмут.
Вот и ходит папа Кварацхелии по рынку и кричит: Есть интерес Эвертона. Завтра будет кричать: Есть интерес Реала и т. д.
Кварацхелию в Зенит не зовут, это рекламные игры на рынке игроков, его папа тоже только в Европу собирается.
Где Кузяев вы знаете. Где окажется Кварацхелия не знаю, точно не в Зените.
Сейчас надувают большой пузырь, якобы интереса к этому игроку. Наверное какой то интерес есть. Типа взять за денюжку малую и раздуть в звезду уже на Западе. После чего продать за денюжку большую.
Серьёзные клубы сейчас за него серьёзные деньги не дадут.
Хороших дриблёров из Африки и Южной Америки по сотне каждый год за копейки в Европу пристраивают. Они сейчас в фарм клубах вторых дивизионов Европы играют. Менеджеры их пасут, языкам учат, как за столом вилку держать, одомашнивают короче. Сейчас до Евро только проверенных мастеров, чьи контракты ещё зимой начали прорабатывать возьмут.
Вот и ходит папа Кварацхелии по рынку и кричит: Есть интерес Эвертона. Завтра будет кричать: Есть интерес Реала и т. д.