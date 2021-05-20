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«Спартак» будет расплачиваться с «Челси» за трансфер Мозеса три года

20 мая 2021, 23:26

«Спартак» подтвердил выкуп прав на полузащитника Виктора Мозеса у «Челси».

Как сообщается, изначально бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов договорился, что «красно-белые» заплатят «Челси» 5 млн евро одним траншем за 10 дней после активации опции выкупа. Однако Евгений Мележиков и Дмитрий Попов, которые пришли на смену Газизову, договорился, что оплата будет осуществляться 3 года. Этим летом «Спартак» заплатит 1,8 млн евро, следующим — столько же, а летом 2023 года — 1,4 млн евро.

Отмечается, что заработная плата Мозеса в «Спартаке» составит 2,2 млн евро за сезон.

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112910415
112910415
26 мая в 13:51
пусть платят так, как удобнее
Супервайзер
Супервайзер ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
21 мая в 12:34
Абсолютно прав. Согласен на все 100.
Я бы, правда, добавил, что телереклама у нас не является эффективным средством финансирования футбола не потому, что футбол мало людей смотрит, а потому что население нищее. Рекламируй- не рекламируй, все одно будут потреблять дешевые продукты из пальмового масла и покупать фигню китайского производства по низкой цене.
Есть исключения, но их число стремительно таит по мере стагнации и деградации экономики.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
21 мая в 12:33
Ваш юбилей не скоро!)))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 мая в 12:25, ред.
просто есть финансовый фэйр плей из-за которого страдают такие клубы как Спартак, шахтёр... у которых денег полно, а тратить на трансферы много не могут из-за закона, который принял Платини. клубы из бывшего СНГ ещё долго не смогут хорошо зарабатывать на продажах билетов на игры, на телетрансляциях так как футбол в отличие от европейских стран в России не сильно популярен ( примерно интересуются мячом у нас трое мужчин из десяти, а женщин вообще на 20 миллионов больше и они максимум смотрят с мужиками биатлон, Губерниев хвастается высокими рейтингами, просто стреляющих лыжников в России любят смотреть и женщины и мужчины) а про продажи футболок вообще говорить нечего, покупают их в фирменных магазинах единицы, в той же Испании ( которая в европе считается бедной страной) могут на продажах футболок с фамилией новичка команды на спине отбить часть трансферной стоимости игрока за пару недель...у нас же такая нищета в стране, что покупали мы майки с футболистам и в основном на черкизоне, да и тот закрыли😅 поэтому приходится договариваться с челси об оплате за Мозеса копеешный трансфер аж на три года чтобы усилиться этим летом перед отбором в лч...есть разные способы чтобы уйти от финансового фэйр плей, вот вискарь тебе один пример: 50000 рублей за Сутормина🤣😂 и не нужно расплачиваться 49 лет как ты говоришь...больше чем уверен, что труба отвалила за Малкома на много больше 40ка млн евро барселоне и сколько парень зарабатывает в зените можно только догадываться, это сейчас он включил аля Кокорина, а на момент ухода из барсы в зенит был восходящей звездой и явно много нулей в контракте бразильца толкнуло его на этот бесталковый переход из барселоны в питер...)
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
21 мая в 12:19
тут отлично поработали, это деньги копейки за такого топоря.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 мая в 11:27, ред.
Мозеса как телефон...в рассрочку выкупают....
Газизов - репутационный чел......сказал - сразу....значит сразу....чем повысил привлекательность положительных сделок на будущее....
Нынешние мастера растянуть оплату за игрока на десятилетия - навряд ли повысят имидже-репутационный облик селекции команды....
Уменьшили бы покупочную сумму в 3 раза - был бы подвиг....
А просто растянуть время оплаты на 3 транша - не есть подвиг....скорей наоборот...(ну если конечно они не владеют информацией что завтра 1 евро = 1 рубль)..)))

При желании можно конечно было бы и на 49 лет постараться договориться...но тогда учитывая инфляцию и прочие реалии отсрочки игрок обошёлся бы в 8-9 оаз дороже всего нынешнего состава...)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
21 мая в 10:20
А тем временем, рубль будет падать)))
Шуnя771
Шуnя771
21 мая в 08:31
Время покажет эффективность сделки в финансовом плане, по спортивной линии вопросов нет, парнишка с детства болел за Спартак и сейчас, когда выпала честь играть за КБ - старается!!!)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
21 мая в 07:49
Правильно, нужно поужаться, деньги федуну на чемоданчики нужны, как никак юбилей.
nikoladolgov
nikoladolgov
21 мая в 07:46
Абрамовичу этих денег хватит три раза в кабак сходить ... и то если только раз в году !
nikoladolgov
nikoladolgov
21 мая в 07:37
Короче очередной Кокорин - баксы будет получать сидя на лавке !
ABir
ABir
21 мая в 06:22
Очень мудрое решение
Александр Валяев
Александр Валяев
21 мая в 05:39
Он сейчас не заиграет, и будет Спартак локти кусать и деньги платить. Дай Бог чтобы заиграл
протон1
протон1
21 мая в 00:54
спартак будет расплачиваться до конце его смерти)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 мая в 00:21
Может патом удачно продадут!
Futurista
Futurista ответ Евгений Сербин (раскрыть)
20 мая в 23:58, ред.
Главное у Спартака нет проблем с Фэйр Пэй)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 23:57
Планв федуна мало кого интересуют.
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ STVA 1 (раскрыть)
20 мая в 23:54
У Спартака проблемы с Фэйр Плэй, им еще и напа одного миллионов за десять нужно продать.
Futurista
Futurista
20 мая в 23:53, ред.
Какая разница болельщикам ЦСКА какая разница болельщикам Спартака как Федун будет платить?)...
STVA 1
STVA 1
20 мая в 23:40
Наверное не обеднели бы если сразу заплатили!А то преподнесли что Попов с Меленжиковым спасли КБ))
Gahi
Gahi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 мая в 23:35
То что Мозес остаётся в команде. Самый яркий игрок в команде.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
20 мая в 23:31
А болельщикам то какая разница как Федун будет платить. Игрок хороший, таких денег стоит и все!
Gahi
Gahi
20 мая в 23:29
Хорошая новость для болельщиков Спартака. Удачи
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