«Спартак» будет расплачиваться с «Челси» за трансфер Мозеса три года

«Спартак» подтвердил выкуп прав на полузащитника Виктора Мозеса у «Челси».
Как сообщается, изначально бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов договорился, что «красно-белые» заплатят «Челси» 5 млн евро одним траншем за 10 дней после активации опции выкупа. Однако Евгений Мележиков и Дмитрий Попов, которые пришли на смену Газизову, договорился, что оплата будет осуществляться 3 года. Этим летом «Спартак» заплатит 1,8 млн евро, следующим — столько же, а летом 2023 года — 1,4 млн евро.
Отмечается, что заработная плата Мозеса в «Спартаке» составит 2,2 млн евро за сезон.
Я бы, правда, добавил, что телереклама у нас не является эффективным средством финансирования футбола не потому, что футбол мало людей смотрит, а потому что население нищее. Рекламируй- не рекламируй, все одно будут потреблять дешевые продукты из пальмового масла и покупать фигню китайского производства по низкой цене.
Есть исключения, но их число стремительно таит по мере стагнации и деградации экономики.
Я бы, правда, добавил, что телереклама у нас не является эффективным средством финансирования футбола не потому, что футбол мало людей смотрит, а потому что население нищее. Рекламируй- не рекламируй, все одно будут потреблять дешевые продукты из пальмового масла и покупать фигню китайского производства по низкой цене.
Есть исключения, но их число стремительно таит по мере стагнации и деградации экономики.
Газизов - репутационный чел......сказал - сразу....значит сразу....чем повысил привлекательность положительных сделок на будущее....
Нынешние мастера растянуть оплату за игрока на десятилетия - навряд ли повысят имидже-репутационный облик селекции команды....
Уменьшили бы покупочную сумму в 3 раза - был бы подвиг....
А просто растянуть время оплаты на 3 транша - не есть подвиг....скорей наоборот...(ну если конечно они не владеют информацией что завтра 1 евро = 1 рубль)..)))
При желании можно конечно было бы и на 49 лет постараться договориться...но тогда учитывая инфляцию и прочие реалии отсрочки игрок обошёлся бы в 8-9 оаз дороже всего нынешнего состава...)))
Газизов - репутационный чел......сказал - сразу....значит сразу....чем повысил привлекательность положительных сделок на будущее....
Нынешние мастера растянуть оплату за игрока на десятилетия - навряд ли повысят имидже-репутационный облик селекции команды....
Уменьшили бы покупочную сумму в 3 раза - был бы подвиг....
А просто растянуть время оплаты на 3 транша - не есть подвиг....скорей наоборот...(ну если конечно они не владеют информацией что завтра 1 евро = 1 рубль)..)))
При желании можно конечно было бы и на 49 лет постараться договориться...но тогда учитывая инфляцию и прочие реалии отсрочки игрок обошёлся бы в 8-9 оаз дороже всего нынешнего состава...)))