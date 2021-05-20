«Спартак» будет расплачиваться с «Челси» за трансфер Мозеса три года

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20 мая 2021, 23:26

«Спартак» подтвердил выкуп прав на полузащитника у «Челси».

Как сообщается, изначально бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов договорился, что «красно-белые» заплатят «Челси» 5 млн евро одним траншем за 10 дней после активации опции выкупа. Однако Евгений Мележиков и Дмитрий Попов, которые пришли на смену Газизову, договорился, что оплата будет осуществляться 3 года. Этим летом «Спартак» заплатит 1,8 млн евро, следующим — столько же, а летом 2023 года — 1,4 млн евро.

Отмечается, что заработная плата Мозеса в «Спартаке» составит 2,2 млн евро за сезон.