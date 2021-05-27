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Ни один клуб не готов сделать Рамосу предложение лучше, чем «Реал»

вчера, 22:03

Защитник Серхио Рамос, скорее всего, останется в «Реале».

Как сообщается, мадридский клуб предлагает капитану однолетний контракт с зарплатой 9 млн евро за сезон (плюс бонусы), что на 10% меньше, чем футболист получает сейчас. Рамос готов пойти на сокращение заработной платы, если ему будет предложен двухлетний контракт.

Отмечается, что заинтересованные в подписании защитника ПСЖ и «Манчестер Сити» не готовы платить Серхио 9 млн евро.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:45
Рамос уже сдал и его мучают травмы, а покупать ради того, что бы сказать "вот у нас Рамос есть" это цирк.
На эту зарплату можно реально сильный игроков купить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:09
Трудно представить Рамоса вне Реала.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:17
Ну могли дать ему двухлетний контракт
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:11
Рамос - это легенда Реала. Просто трудно представить , что в свои 35 он сменит команду. Человек на протяжении всей карьеры был палочкой - выручалочкой команды. Сколько он забил спасительных и решающих голов сразу и не сосчитаешь. А ведь он защитник, некоторые нападающие не могут похвастаться такой же результативностью.
Скорее всего идет торговля по поводу финишного контракта , и в конечном итоге Серхио никуда не уйдет.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:11
Да конечно дома всегда лучше.
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