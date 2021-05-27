Ни один клуб не готов сделать Рамосу предложение лучше, чем «Реал»

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вчера, 22:03

Защитник , скорее всего, останется в «Реале».

Как сообщается, мадридский клуб предлагает капитану однолетний контракт с зарплатой 9 млн евро за сезон (плюс бонусы), что на 10% меньше, чем футболист получает сейчас. Рамос готов пойти на сокращение заработной платы, если ему будет предложен двухлетний контракт.