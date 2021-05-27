Ни один клуб не готов сделать Рамосу предложение лучше, чем «Реал»

Защитник Серхио Рамос, скорее всего, останется в «Реале».
Как сообщается, мадридский клуб предлагает капитану однолетний контракт с зарплатой 9 млн евро за сезон (плюс бонусы), что на 10% меньше, чем футболист получает сейчас. Рамос готов пойти на сокращение заработной платы, если ему будет предложен двухлетний контракт.
Отмечается, что заинтересованные в подписании защитника ПСЖ и «Манчестер Сити» не готовы платить Серхио 9 млн евро.
Скорее всего идет торговля по поводу финишного контракта , и в конечном итоге Серхио никуда не уйдет.
Всем здоровья.
Скорее всего идет торговля по поводу финишного контракта , и в конечном итоге Серхио никуда не уйдет.
Всем здоровья.