«Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет....

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, останется в «Барселоне».
Вчера Лео улетел в Аргентину, однако до этого каталонский клуб уже предложил капитану новый контракт на 10 лет, который будет разделён на 3 этапа. Месси останется в «Барселоне» до 2023 года, после отправится в МЛС, чтобы стать послом «сине-гранатовых» в Северной Америке, а позже вернётся в «Барселону», став одним из членов тренерского штаба.
Лео ещё не ответил на предложение каталонского клуба, потому что он хочет узнать о проекте развития команды, однако в последние дни контакты между представителями «Барселоны» и отцом Месси, который является его агентом, активизировались. Все в «Барселоне» уверены, что Лионель подпишет новое соглашение.
Барселона правильно делает, после завершения карьеры Месси станет лицом Барселоны. Барселона будет зарабатывать сотни миллионов на имени Месси.
Это бизнес, жаль, что многие отстают в развитии на лет так 10 и не хотят суперлигу.
Европа от Америки отстаёт так на лет 10 в бизнесе может и больше.
Рано или поздно и до нас дойдёт.
Барселона правильно делает, после завершения карьеры Месси станет лицом Барселоны. Барселона будет зарабатывать сотни миллионов на имени Месси.
Это бизнес, жаль, что многие отстают в развитии на лет так 10 и не хотят суперлигу.
Европа от Америки отстаёт так на лет 10 в бизнесе может и больше.
Рано или поздно и до нас дойдёт.