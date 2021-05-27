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«Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет

вчера, 19:20

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, останется в «Барселоне».

Вчера Лео улетел в Аргентину, однако до этого каталонский клуб уже предложил капитану новый контракт на 10 лет, который будет разделён на 3 этапа. Месси останется в «Барселоне» до 2023 года, после отправится в МЛС, чтобы стать послом «сине-гранатовых» в Северной Америке, а позже вернётся в «Барселону», став одним из членов тренерского штаба.

Лео ещё не ответил на предложение каталонского клуба, потому что он хочет узнать о проекте развития команды, однако в последние дни контакты между представителями «Барселоны» и отцом Месси, который является его агентом, активизировались. Все в «Барселоне» уверены, что Лионель подпишет новое соглашение.

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112910415
112910415
сегодня в 06:07
вместе навсегда
Ironigor
Ironigor ответ mortid (раскрыть)
сегодня в 01:39
Да ни сотвори себе кумира !!! Путь до больничной койки близок !!!
mortid
mortid
сегодня в 01:28
Не удивлюсь если они его и похоронят в Саграда Фамилия и припишут к лику святых, идиоты. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой…». Они клали на эту заповедь, но к лику святых припишут, сто пудов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:30
Риэлторы Барселоны подыскивают новое жильё для Месси на ближайшие десять лет !!!
kanuni
kanuni
вчера в 23:26
    neukomm
    neukomm ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 22:26, ред.
    Какие кубки? Какое чемпионство? Сити 1 (один) раз прыгнул выше головы в 1967-70е и выиграл Лигу и Кубок чемпионов. ВСЁ! Эти побочки в виде местных кубков лиги, кубков Англии тп. я даже не рассматриваю. И довоенное время тоже. Смотрим только относительную современность. Сити вообще стал что-то представлять из себя только последние 10 лет, и то - в свете английской лиги с "умопомрачительным" результатом в 5 чемпионств, а в европейской истории он ноль - как и количество завоеванных у него европейских кубков. Больно это осознавать, но такова реальность. Даже упомянутый Ноттингем обходит пока Сити по еврокубкам. И спорить с этим глупо.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:25
    Удачи, хочется чтобы барса была топ клубом
    Nazi
    Nazi
    вчера в 22:19
    Ноль припишите.. Маловато будет.. :)
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 22:14
    Я так понимаю, утиные новости нас будут преследовать до нового сезона?
    KLINSI
    KLINSI
    вчера в 22:14
    Ха!!!!!!
    Я уже 200 раз говорил, он как и Вован, будет вечно)))))
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ neukomm (раскрыть)
    вчера в 21:56
    ПСЖ был признан лучшим клубом Европы в 94-м году. В 90-х это была команда, воспринимавшаяся всеми примерно как нынешний Атлетико. Челси выигрывал еврокубки до Абрамовича, и чемпионство брал. Сити вообще со всем набором к шейхам подошёл - чемпионство, кубки Англии, международный трофей. Да и, насколько я помню, Сити - один из лидеров по количеству матчей, проведённых в высшем дивизионе Англии...
    Вы говорите про самых крутых здесь и сейчас, намекая на то, что забывается футбольная история, но не зная фактов из биографии описанных Вами клубов сами же и показываете, что футбольная история не особо Вам и знакома.
    П.С. Ноттингем Форест в Суперлигу позовём, а то очень уж титулованная команда...когда-то была?
    neukomm
    neukomm ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 21:45, ред.
    Не будем даже говорить о будущем существовании Суперлиги. Я даже не затрагиваю тему НХЛ, НФЛ, НБА и прочие НАЦИОНАЛЬНЫЕ лиги США и Канады, лиги только 2х стран. Как вообще можно было догадаться в пример соревнования ставить НХЛ?!
    Просто интересно вот что: по какому принципу будут избираться члены СЛ? Ага, Челси тут. Челси был просто ноль до 00х - до того как бабки влили. О, ПСЖ, привет! ПСЖ даже мокрого места не представлял до 12х годов, пока шейхи тупо не залили баблом несчастный клуб. Ох, забыл МанСити. Этот покемон вообще до левых бабок в конце 60х лигу выигрывал. Тут полная аналогия с парижанами. Ну ладно, эти еще что-то из себя представляют, но Тотенхэм?!
    То есть в лигу вступают только относительно самые крутые команды "здесь и сейчас"? Других не зовем?
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    вчера в 21:39
    Без 8 и жизнь плоха))
    Почему не на 50 лет?)
    FruttyPups
    FruttyPups ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Спасибо, исправили.
    sf68csjg67fb
    sf68csjg67fb
    вчера в 21:08
    Еще 10 лет погромов в плейофф ЛЧ)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:08
    после отправился в МЛС
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Может все же отправится???
    s84jfu32tw4a
    s84jfu32tw4a
    вчера в 21:03
    С Месси любой клуб слелает и на 20 лет контракт,это деньги для клуба.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 20:58, ред.
    если каждый год будет получать по 100 лямов,на протяжении 10 лет и ещё раз в пятилетку 13 зарплату за верность клубу, Месси подпишет пожизненный контракт и даже попросит построить ему склеп в подтрибунном помещении,что бы благославлял каждого игрока перед матчем,которые прикосаются к его мощам,ну тоже не за бесплатно.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:54
    Можно было сразу на сто лет.
    Ironigor
    Ironigor ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 20:25
    Ну ты и придумал, а что Месси пойдёт на то чтобы на его имени кто-то заработал??! Со своими деньгами зачем ему делиться, все рекламные деньги 💰будут идти к нему одному !!!☝😉
    Rattlehead
    Rattlehead ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 20:23
    Что же они сейчас на его имени не зарабатывают сотни миллионов и сидят по уши в долгах? Или снова виновата УЕФА?
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:22
    И МЕССИ ТАКОЙ МОЛОДОЙ, И БАРСА ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:18
    Месси жил, Месси жив, Месси будет жить...в Барселоне!!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 20:17
    В последней строчке контракта было написано: "пока смерть не разлучит нас".
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 20:16
    Так пожизненный контракт уже закончился, давно предлагали)
    3ton
    3ton
    вчера в 20:16, ред.
    Пошли по пути НХЛ, там контракты и до 50 лет заключают.
    Барселона правильно делает, после завершения карьеры Месси станет лицом Барселоны. Барселона будет зарабатывать сотни миллионов на имени Месси.
    Это бизнес, жаль, что многие отстают в развитии на лет так 10 и не хотят суперлигу.
    Европа от Америки отстаёт так на лет 10 в бизнесе может и больше.
    Рано или поздно и до нас дойдёт.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:04
    Прямо как товарищ Пу - обнулённый и пожизненный!
    particular
    particular
    вчера в 20:04
    Контракт, который воплотит в себе переход от беготни на поле к почиванию на лаврах...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:55
    «Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет....

    С правом пожизненного содержания?)
    juvenale
    juvenale
    вчера в 19:53, ред.
    можно до 50 играть
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