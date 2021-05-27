«Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет....

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вчера, 19:20

Нападающий , скорее всего, останется в «Барселоне».

Вчера Лео улетел в Аргентину, однако до этого каталонский клуб уже предложил капитану новый контракт на 10 лет, который будет разделён на 3 этапа. Месси останется в «Барселоне» до 2023 года, после отправится в МЛС , чтобы стать послом «сине-гранатовых» в Северной Америке, а позже вернётся в «Барселону», став одним из членов тренерского штаба.

Лео ещё не ответил на предложение каталонского клуба, потому что он хочет узнать о проекте развития команды, однако в последние дни контакты между представителями «Барселоны» и отцом Месси, который является его агентом, активизировались. Все в «Барселоне» уверены, что Лионель подпишет новое соглашение.