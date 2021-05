Пресс-служба «Борнмута» сообщила, что полузащитник стал свободным агентом.

A class act on and off the pitch 🤝



We'd like to thank @JackWilshere for his efforts since returning to the club and wish him all the best moving forward 👏#afcb 🍒 pic.twitter.com/4GreSMU43H