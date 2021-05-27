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«Барселона» договорилась о новом контракте с Месси

вчера, 09:40

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в клубе.

Стороны уже договорились о новом контракте. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

Отмечается, что Месси пойдет на понижение зарплаты. На данный момент нападающий находится в Аргентине.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 22:06
Видать, его фразу, что он хотел бы завершить карьеру в Ньюэллс Олд Бойз, считают запугиванием руководства перед подписанием контракта)
Baggio R.
Baggio R. ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:00
Ну-ну) Ноябрь 2017 года. Месси впервые остался всего один год до конца соглашения. Еще никогда переговоры так не затягивались. Почти четыре месяца спустя клуб подтвердил, что Лионель продлил контракт до 2021 года.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 20:15
Так подожди ,после продления ,он даст интервью ,где все расскажет .И я уверен что он скажет что хотел покинуть команду .Ибо все предложения Бартамеу он отвергал ,а после того как тот слил его зарплату ,так вообще видит не хотел .Как будто в этом году у Барсы не было скандалов ))))
cska1948
cska1948 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:19
А в 2016, когда налоговики его обложили? Да у него перед каждым новым контрактом случалась какая-нибудь история и он тянул до последнего с подписанием контракта. А заканчивалось всё увеличением зарплаты в новом контракте!
Legend 6
Legend 6 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 16:23
Нет, это интервью прошлого сезона, когда барсу окутали скандалы, когда Месси отправлял факс о расторжении договора. Мы просто тут обсуждали именно прошедший сезон.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 15:01
Вот ещё одно 2016 ----В то время, из-за того скандала, я хотел уехать. Не из-за желания покинуть «Барсу», а из-за желания покинуть Испанию. Я чувствовал, что со мной здесь плохо обращались, и я не хотел тут оставаться», — приводит слова Месси RAC1.

При этом он отметил, что ни один клуб так и не сделал ему официального предложения, так как было известно о его желании оставаться в «Барселоне».

«Тот период был очень трудным для меня и моей семьи, но люди мало знают о том, что происходит», — заявил Месси.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 14:55, ред.
Я говорил президенту клуба, что хочу уйти. Я говорил ему это весь год. Я считал, что клубу нужно больше молодёжи, новичков, и я думал, что моё время в «Барселоне» закончилось. Мне было очень грустно, потому что я всегда говорил, что хочу закончить свою карьеру здесь. Это был тяжёлый год, я много терпел на тренировках, играх и в раздевалке. Наступил момент, когда я задумался о новом вызове.

Вот его интервью .А вообще не знать это будучи болело Барсы ,просто
Legend 6
Legend 6 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 14:18
Когда он это хотел сделать?)
Baggio R.
Baggio R. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 14:15
Так, вроде, именно уход, а не отставка.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:03
А зачем мне об этом заботиться ? Зидан провалил сезон ,отставка вполне ожидаема
Baggio R.
Baggio R. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 13:29
Как хочет, так и продлевает. Озаботься лучше уходом Зидана из Реала)
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 13:14
Месси король, он доказал всему миру и адекватные люди это знают. Те кто пишут гадости про него, они в футболе не разбираются.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:38
Те кто не хотел уходить ,не доводит свой контракт до ухода за месяц ,а продлевает его намного раньше .А у Мессии несколько раз была такая ситуация
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:36
Просто вбиваешь Гугл .Месси я хотел уйти .И это он заявлял в 2016 году, в 2019 году ,2020 году. И я уверен в 21 после продления скажет что хотел уйти ,но вовремя пришли нужные люди
Baggio R.
Baggio R. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 12:34
Ранее он ни о чем таком не заявлял, а после прошлого сезона собирался уйти, но ему не дали. О выбивании нового контракта (как тут утверждает предыдущий оратор) речи и не шло, тем более сейчас, когда ситуация несколько изменилась, новое соглашение с понижением з/п.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 12:27
Вообще то он множество раз комментировал ,и говорил что хотел покинуть клуб
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 12:26
У Реала нет Мессии но спонсоры же идут.У многих топ клубов нет Мессии но всех есть топовые спонсоры
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:25
Это была не раз ,и в прошлом году та же история .Ибо Лео больше не хотел находится с Барьамеу.Его уход позволил ему остаться ,но если бы Барьамеу не ушел бы ,на 99 процентов Лео не было бы в клубе
Baggio R.
Baggio R. ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:50
Это было единожды в прошлом году, а не перед каждым подписанием. Или вы на всех переговорах ЛИЧНО присутствовали и владеете реальной информацией, а не черпаете ее из журналистских домыслов?
cska1948
cska1948 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 11:44
Какие слухи! Вот прямая речь Месси:
Что сказал Месси в своём заявлении
«Когда я сообщил жене и детям о желании покинуть клуб, это была жестокая драма. Вся семья была в слезах, дети не хотели уезжать из Барселоны и не хотели менять школу. Но я смотрел дальше.

Хочу играть на высоком уровне, выигрывать титулы, быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов. В этом турнире невозможно всегда побеждать, поскольку это очень сложное соревнование, но нужно всегда быть конкурентным. Нужно бороться, а не разваливаться, как это было в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне. Всё это заставило меня задуматься о смене клуба.

Я был уверен, что могу уйти."
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И так КАЖДЫЙ раз перед новым контрактом!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:40
Никто и не сомневался
Baggio R.
Baggio R. ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:26
Причем здесь я, если все разговоры идут лишь на уровне слухов?
Legend 6
Legend 6 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:21, ред.
Он отвечал на этот вопрос когда была история с Бартомеу, в прошлом сезоне. Но в этом сезоне все изменилось, с уходом Бартомеу.
Да и сам Месси говорил что хочет и в США поиграть и в Аргентине. Какой смысл нести. Если бы он подписывал контракт и говорил о том как хочет уйти, это выглядело бы нелепо.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:55
Кто бы сомневался.
cska1948
cska1948 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 10:54, ред.
Приведите хоть одно интервью Месси перед подписанием нового контракта, где он говорит, что из Барсы не уйдёт и слухи об его уходе ТОЛЬКО слухи!
Уверен, мой вопрос так и повиснет в воздухе.
Legend 6
Legend 6 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:41
Кто болеет за клуб, не собирает сплетни)
Можно интервью смотреть и знать всё)
Legend 6
Legend 6 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:38
Зачем ему комментировать то что пишут? Тем более если это не правда. Если напишут в газете что болельщики ЦСКА признались в не традиционной ориентации. Это что значит, что каждый болельщик должен оправдываться в том чего он не делал?
Вся достоверная информация идет только от официальных источников и лиц. А когда пишут сплетни, это сразу заметно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:35
Ему виднее, его жизнь.
cska1948
cska1948 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 10:32
Он вам ЛИЧНО сказал это?
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 10:30
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