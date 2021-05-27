«Барселона» договорилась о новом контракте с Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в клубе.
Стороны уже договорились о новом контракте. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.
Отмечается, что Месси пойдет на понижение зарплаты. На данный момент нападающий находится в Аргентине.
А теперь факты.
В последний докоронавирусный год доход Барселоны от маркетинговых операций превысил 300 млн. евро. Подавляющий процент маркетинговых операций связан с именем Леонеля Месси.
От спонсоров Барселона получила ещё примерно 250 млн. евро. Пошли бы эти спонсоры в клуб без Месси?
Около 200 млн. сине-гранатовые заработали со стадиона, и тут тот же вопрос - люди идут смотреть на игру Месси, особенно туристы, которых очень много на каждой игре.
Более 150 млн. клуб заработал от выступлений в еврокубках. А кто тащит там команду, чьи голы приносят победы и, соответственно, деньги?
Месси не только окупает свою зарплату, он ещё сверху приносит клубу прибыль. И как бы не хотели хейтеры, ни с игровой, ни с финансовой стороны Лео не тянет Барселону вниз. А долги клуба, если кто-то начнёт кивать на них, выросли совсем не от Месси, не он же за Дембеле или Гризманна с Коутиньо платил заоблачные суммы.
А теперь факты.
В последний докоронавирусный год доход Барселоны от маркетинговых операций превысил 300 млн. евро. Подавляющий процент маркетинговых операций связан с именем Леонеля Месси.
От спонсоров Барселона получила ещё примерно 250 млн. евро. Пошли бы эти спонсоры в клуб без Месси?
Около 200 млн. сине-гранатовые заработали со стадиона, и тут тот же вопрос - люди идут смотреть на игру Месси, особенно туристы, которых очень много на каждой игре.
Более 150 млн. клуб заработал от выступлений в еврокубках. А кто тащит там команду, чьи голы приносят победы и, соответственно, деньги?
Месси не только окупает свою зарплату, он ещё сверху приносит клубу прибыль. И как бы не хотели хейтеры, ни с игровой, ни с финансовой стороны Лео не тянет Барселону вниз. А долги клуба, если кто-то начнёт кивать на них, выросли совсем не от Месси, не он же за Дембеле или Гризманна с Коутиньо платил заоблачные суммы.