«Барселона» договорилась о новом контракте с Месси

1622097601

вчера, 09:40

Форвард «Барселоны» решил остаться в клубе.

Стороны уже договорились о новом контракте. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

Отмечается, что Месси пойдет на понижение зарплаты. На данный момент нападающий находится в Аргентине.