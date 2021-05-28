Киркоров исполнит гимн РФ перед матчем Россия — Болгария

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вчера, 11:11

Стала известна развлекательная программа перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии.

Пресс-служба национальной команды сообщает, что гимн РФ перед игрой исполнит народный артист Филипп Киркоров.

Также на стадионе будет действовать интерактивная студия с легендами сборной России.