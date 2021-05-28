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Киркоров исполнит гимн РФ перед матчем Россия — Болгария

вчера, 11:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БолгарияБолгария05.06.2021 в 19:00 Не начался

Стала известна развлекательная программа перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии.

Пресс-служба национальной команды сообщает, что гимн РФ перед игрой исполнит народный артист Филипп Киркоров.

Также на стадионе будет действовать интерактивная студия с легендами сборной России.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:12
Для нас это уже развлекуха ,раз мы можем играть везде и во всё без флага и гимна ! ))
vastudio
vastudio ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:01
Только Моргенштерн))
vastudio
vastudio
вчера в 16:00
Выйдет такой в мехах, чулочках,маникюр, блёстки,с короной на голове.....я уже хочу посмотреть эту ржачу))))
112910415
112910415
вчера в 13:56
и вот зачем нам этот гламурный ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:21, ред.
Ага, гимн России перед матчем "Россия" - "Болгария" исполняет болгарин. Или румын? Я уж запутался.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:47
Не надо портить людям настроение перед футболом этой холёной "румынской" мордой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:43
Чудеса бывают (((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 11:37
Стала известна развлекательная программа перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259402/rossiya-bolgariya
Пресс-служба национальной команды сообщает, что гимн РФ перед игрой исполнит народный артист Филипп Киркоров.

А с каких это пор ГИМН страны стал входить в РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ программу. Тем более в исполнении неоднозначно воспринимаемого людьми гражданина?
stanichnik
stanichnik ответ memphis (раскрыть)
вчера в 11:36
Доброго Здоровья, Василий!
Простите мою дремучесть, это Элтон Джон, что ли?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:27
Мало того ,что играем с недругами ,так ещё этого пучеглазого наблюдать и слушать придётся !!!
memphis
memphis
вчера в 11:24
О времена... Ладно хоть не Элджей...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:15
А достойней не кого небыло?
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