Киркоров исполнит гимн РФ перед матчем Россия — Болгария

Стала известна развлекательная программа перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии.
Пресс-служба национальной команды сообщает, что гимн РФ перед игрой исполнит народный артист Филипп Киркоров.
Также на стадионе будет действовать интерактивная студия с легендами сборной России.
Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки – мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия – Болгария.— Сборная России (@TeamRussia) May 28, 2021
Билеты на матч – по ссылке:https://t.co/83p0VnBl2Z#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hz4sIWjPFr