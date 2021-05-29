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Билялетдинов — о финале ЛЧ: «„Манчестер Сити“ можно назвать фаворитом»

вчера, 14:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

«Манчестер Сити» можно назвать фаворитом, но не явным. Эта команда действует более сбалансированно в атакующей линии, как мне кажется. Думаю, что в этой игре командам будет не до куража. «Челси» и «Манчестер Сити» очень хорошо друг друга знают. Они вот недавно играли в полуфинале Кубка, где «Челси» оказался сильнее. Обе команды будут спокойны. Отдам предпочтение «Манчестеру», хотя болеть буду за лондонскую команду. Почему? Хочется, чтобы «Челси» напомнил о себе в Лиге чемпионов.

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Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:01
Вот вот , я тоже самое хотел сказать. Всё таки я думаю у Челси немного больше % . Посмотрим.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:57
главное, чтобы чердак не поставил на мс!))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:52
МЮ в ЛЕ тоже считался фаворитом, но испанцы думали иначе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:52
Шансы 50 на 50...
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