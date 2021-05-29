Билялетдинов — о финале ЛЧ: «„Манчестер Сити“ можно назвать фаворитом»

Бывший футболист «Эвертона» поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

«Манчестер Сити» можно назвать фаворитом, но не явным. Эта команда действует более сбалансированно в атакующей линии, как мне кажется. Думаю, что в этой игре командам будет не до куража. «Челси» и «Манчестер Сити» очень хорошо друг друга знают. Они вот недавно играли в полуфинале Кубка, где «Челси» оказался сильнее. Обе команды будут спокойны. Отдам предпочтение «Манчестеру», хотя болеть буду за лондонскую команду. Почему? Хочется, чтобы «Челси» напомнил о себе в Лиге чемпионов.