Рахимов: «„Челси“ выглядел не хуже „Манчестер Сити“ в последних матчах»

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».
Думаю, что в этой игре фаворитов не будет. Мы видели два противостояния этих команд в последнее время, и «Челси» выглядел не хуже «Манчестер Сити». Кто будет лучше подготовлен в плане физики и тактических моментов, кто допустит меньшее количество ошибок, тот и будет иметь преимущество. В таком финале отдать кому-то предпочтение очень сложно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259576/rahimov-rashid
Эти дежурные слова можно отнести к любым клубам которые бы столкнулись в таком финале !!! Никто не знает что его может ожидать!!! Каждый будет отталкиваться от своих возможностей и предлагать свои видения и схемы на игру. И кто попадёт в чьи ловушки не известно . Небольшое преимущество я думаю имеет Челси, исходя из последних игр. Но только время расставит всё по местам !!! Всем болельщикам хочется пожелать получить удовольствие от просмотра этого противостояния. И пусть победит сильнейший, Челси !!!
Всем Добра !!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259576/rahimov-rashid
Эти дежурные слова можно отнести к любым клубам которые бы столкнулись в таком финале !!! Никто не знает что его может ожидать!!! Каждый будет отталкиваться от своих возможностей и предлагать свои видения и схемы на игру. И кто попадёт в чьи ловушки не известно . Небольшое преимущество я думаю имеет Челси, исходя из последних игр. Но только время расставит всё по местам !!! Всем болельщикам хочется пожелать получить удовольствие от просмотра этого противостояния. И пусть победит сильнейший, Челси !!!
Всем Добра !!!
Ждать осталось недолго.
Всем здоровья.
Ждать осталось недолго.
Всем здоровья.