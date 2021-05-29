Рахимов: «„Челси“ выглядел не хуже „Манчестер Сити“ в последних матчах»

Бывший главный тренер «Уфы» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Думаю, что в этой игре фаворитов не будет. Мы видели два противостояния этих команд в последнее время, и «Челси» выглядел не хуже «Манчестер Сити». Кто будет лучше подготовлен в плане физики и тактических моментов, кто допустит меньшее количество ошибок, тот и будет иметь преимущество. В таком финале отдать кому-то предпочтение очень сложно.