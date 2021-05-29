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Рахимов: «„Челси“ выглядел не хуже „Манчестер Сити“ в последних матчах»

вчера, 12:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Думаю, что в этой игре фаворитов не будет. Мы видели два противостояния этих команд в последнее время, и «Челси» выглядел не хуже «Манчестер Сити». Кто будет лучше подготовлен в плане физики и тактических моментов, кто допустит меньшее количество ошибок, тот и будет иметь преимущество. В таком финале отдать кому-то предпочтение очень сложно.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:21
Кто будет лучше подготовлен в плане физики и тактических моментов, кто допустит меньшее количество ошибок, тот и будет иметь преимущество. В таком финале отдать кому-то предпочтение очень сложно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259576/rahimov-rashid
Эти дежурные слова можно отнести к любым клубам которые бы столкнулись в таком финале !!! Никто не знает что его может ожидать!!! Каждый будет отталкиваться от своих возможностей и предлагать свои видения и схемы на игру. И кто попадёт в чьи ловушки не известно . Небольшое преимущество я думаю имеет Челси, исходя из последних игр. Но только время расставит всё по местам !!! Всем болельщикам хочется пожелать получить удовольствие от просмотра этого противостояния. И пусть победит сильнейший, Челси !!!
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:56
Тут с Рашидом можно согласиться. Обе команды выглядят очень достойно. Отдать кому то предпочтение просто очень трудно. Все решится на поле . Хочется верить , что финал ЛЧ будет интереснее финала ЛЕ , который оказался очень скучным.
Ждать осталось недолго.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:51
Суровая будет битва...
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