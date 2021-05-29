Прядкин: «У нас прекрасные ожидания от предстоящих товарищеских матчей»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о сборе сборной России в Австрии.
Сегодня мы посмотрим первую тренировку. Она уже началась. Мы вчера добрались, учитывая, что была Лига Европы и ряд встреч в УЕФА. С точки зрения учебно-тренировочного сбора, та программа, которую запланировал тренерский штаб и руководство РФС, четко выполняется.
Это место нам очень знакомо. Оно очень прекрасное для сбора, климат хороший и погода тоже. Думаю, что тренерский штаб и игроки довольны атмосферой, которая существует на сборе. У нас прекрасные ожидания от сбора и от предстоящих товарищеских матчей. А дальше будем втягиваться в процесс окончательной подготовки и участия на Евро-2020.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда будет сформирована основная заявка команды.