Прядкин: «У нас прекрасные ожидания от предстоящих товарищеских матчей»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о сборе сборной России в Австрии.

Сегодня мы посмотрим первую тренировку. Она уже началась. Мы вчера добрались, учитывая, что была Лига Европы и ряд встреч в УЕФА . С точки зрения учебно-тренировочного сбора, та программа, которую запланировал тренерский штаб и руководство РФС , четко выполняется.

Это место нам очень знакомо. Оно очень прекрасное для сбора, климат хороший и погода тоже. Думаю, что тренерский штаб и игроки довольны атмосферой, которая существует на сборе. У нас прекрасные ожидания от сбора и от предстоящих товарищеских матчей. А дальше будем втягиваться в процесс окончательной подготовки и участия на Евро-2020.