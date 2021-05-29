ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Прядкин: «У нас прекрасные ожидания от предстоящих товарищеских матчей»

вчера, 13:44

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о сборе сборной России в Австрии.

Сегодня мы посмотрим первую тренировку. Она уже началась. Мы вчера добрались, учитывая, что была Лига Европы и ряд встреч в УЕФА. С точки зрения учебно-тренировочного сбора, та программа, которую запланировал тренерский штаб и руководство РФС, четко выполняется.

Это место нам очень знакомо. Оно очень прекрасное для сбора, климат хороший и погода тоже. Думаю, что тренерский штаб и игроки довольны атмосферой, которая существует на сборе. У нас прекрасные ожидания от сбора и от предстоящих товарищеских матчей. А дальше будем втягиваться в процесс окончательной подготовки и участия на Евро-2020.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда будет сформирована основная заявка команды.

Все новости
Руй Витория поддержал игроков «Манчестер Сити» перед финалом ЛЧ
Вчера, 21:36 ФотоКомментарии13
Газзаев: «Гвардиола трижды выигрывал ЛЧ, захочет и в четвертый раз»
Вчера, 16:19 Комментарии8
Павлюченко: «Когда я играл за „Тоттенхэм“, мы возили и „Челси“, и „Сити“»
Вчера, 16:01 Комментарии13
Романцев: «Попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия»
Вчера, 14:56 Комментарии15
Билялетдинов — о финале ЛЧ: «„Манчестер Сити“ можно назвать фаворитом»
Вчера, 14:50 Комментарии4
Кузяев: «Европа? Сейчас ничего не загадываю»
Вчера, 14:35 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:56
Наверное, ещё "прекраснее", чем ожидания после товарняка с грозной Молдавией.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:33
А зря, по поводу ожиданий еще сегодняшний именинник предупреждал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:33
Тренеруйтесь и выигрывайте!
Mangur
Mangur
вчера в 14:27
Удачи в играх-Россия.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:08
Без Прядкина тут не как не обошлось всё-таки Австрия.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:01, ред.
Таких бы футбольных "СПЕЦИАЛИСТОВ" как ты Серёга если бы было поменьше, может и футбол стал не валидольный, даже в товарищеских матчах. Уже не говоря о том, как все сейчас находятся в ожидании игр наших парней на чемпионате Европы. Шли бы все куда нибудь, где от вас был бы хоть какой-то толк !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:57
Не вижу большого прогресса
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100