Кузяев: «Европа? Сейчас ничего не загадываю»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, почему не уехал играть в Европу.
Европа? Сейчас ничего не загадываю. У меня концентрация на подготовке сборной. Увидим.
Почему раньше не уехал? Много было причин. Не назову всех. Сейчас не хочу отвлекаться на это. Агенты не договорились — не основная причина. Одна из.
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Прошлым летом так назагадывались на пару с агентом, что чуть без клуба не остался, спасибо Зенит простил беглеца.
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Прошлым летом так назагадывались на пару с агентом, что чуть без клуба не остался, спасибо Зенит простил беглеца.