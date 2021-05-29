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Кузяев: «Европа? Сейчас ничего не загадываю»

вчера, 14:35

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, почему не уехал играть в Европу.

Европа? Сейчас ничего не загадываю. У меня концентрация на подготовке сборной. Увидим.

Почему раньше не уехал? Много было причин. Не назову всех. Сейчас не хочу отвлекаться на это. Агенты не договорились — не основная причина. Одна из.

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galem72
galem72
вчера в 20:52
Очередной неуловимый Джо из скреп.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:34
Может не нужен был некому!?
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 15:16
Кому ты там на... нужен.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:39
Сейчас ничего не загадываю»
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Прошлым летом так назагадывались на пару с агентом, что чуть без клуба не остался, спасибо Зенит простил беглеца.
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