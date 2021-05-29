Кузяев: «Европа? Сейчас ничего не загадываю»

Полузащитник «Зенита» рассказал, почему не уехал играть в Европу.

Европа? Сейчас ничего не загадываю. У меня концентрация на подготовке сборной. Увидим.

Почему раньше не уехал? Много было причин. Не назову всех. Сейчас не хочу отвлекаться на это. Агенты не договорились — не основная причина. Одна из.