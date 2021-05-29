Варга: «Адаптироваться к Оличу в ЦСКА ещё никто не смог»

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о том, адаптировались ли футболисты ЦСКА к требованиям главного тренера команды .

Адаптироваться к Оличу ещё никто не смог! Очень тяжело это сделать, потому что он мало времени пока провел в ЦСКА . Но есть тот же пример Николича в «Локомотиве», которого спустя год мы видим как хорошего тренера. За такое небольшое время адаптироваться тяжело.