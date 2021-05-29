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Варга: «Адаптироваться к Оличу в ЦСКА ещё никто не смог»

вчера, 13:02

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о том, адаптировались ли футболисты ЦСКА к требованиям главного тренера команды Ивицы Олича.

Адаптироваться к Оличу ещё никто не смог! Очень тяжело это сделать, потому что он мало времени пока провел в ЦСКА. Но есть тот же пример Николича в «Локомотиве», которого спустя год мы видим как хорошего тренера. За такое небольшое время адаптироваться тяжело.

Ранее полузащитник Константин Марадишвили рассказал, какие изменения произошли в клубе после прихода Ивицы Олича.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:00
Хотя срок и был короток, но с приходом Олича проблески в игре все же стали появляться. Команда побежала, при Вите этого не было, парни стали делать гораздо меньше касаний мяча, игра явно убыстрилась. Даже Эджуке стал меньше водиться , а стал играть на команду, за что и получил приз в мае "Лучшего игрока". Но предварительные выводы будем делать ближе к новому году. А итоговые по окончании сезона...если Ивица конечно дотянет до конца сезона. Орешкин ведь непредсказуем.
Удачи Ивице с ЦСКА.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:50
Адаптироваться будет масса времени на сборах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:35, ред.
А как вообще можно было адаптироваться за такой короткий срок!? В команде где полная разруха и травмы. Почему-то почти все высказывания в адрес Олича носят какой-то поучительный или вообще отрицательный характер. Взять того же Николича, он попал вообще в другую атмосферу, совсем другую команду игроков. Я думаю, если бы даже самый крутой тренер современности попал в тот ЦСКА, ничего бы тоже не смог сделать в такой ситуации, в такой короткий срок. Так что будем здраво рассуждать, нужно дать время Оличу для построения новой команды и не делать скоропостижных выводов и решений. Руководство должно теперь только помогать и идти навстречу решениям тренерского штаба. Только во взаимодействии с друг другом смогут достичь нужных результатов! Пожелаем чтобы этот тандем стал успешным! Удачи тебе ЦСКА и больших Успехов!
Всем Добра
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:07
Пример Николича в Локо действительно заразителен и показателен. Лично я хотел бы, чтобы спустя небольшое время Олич раскрылся и показал свои лучшие качества.
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