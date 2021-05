Агуэро: «„Манчестер Сити“ навсегда в моём сердце»

Нападающий в своём твиттере попрощался с «Манчестер Сити». Финальный матч Лиги чемпионов против «Челси» стал для аргентинца последним в составе «горожан».

Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón 💙//Proud of this team and to have worn its colors for so many years. Manchester City, forever in my heart 💙 pic.twitter.com/NkmznA0Rq2