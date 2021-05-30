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Тиаго Силва: «Меня всегда винили в поражениях ПСЖ»

сегодня, 10:46
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Защитник «Челси» Тиаго Силва поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

Это невероятно. Это самый важный момент в моей карьере. Это незабываемо. Я действительно очень счастлив. Выиграть Лигу чемпионов — это здорово. В конце концов, мы вознаграждены за всё, что мы сделали.

Всякий раз, когда ПСЖ вылетал из Лиги чемпионов, люди хотели найти виновного, и это всегда был я. Это очень плохо. Я надеюсь, что ПСЖ выиграет Лигу чемпионов в будущем, потому что там у меня осталось много друзей. Я всегда буду оставаться красным и синим.

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cska1948
cska1948
сегодня в 13:23
"...Всякий раз, когда ПСЖ вылетал из Лиги чемпионов, люди хотели найти виновного, и это всегда был я..."
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Похоже, в МС таким козлом отпущения стал Зинченко!
Что интересно, в поражениях винят защитников за то, что пропустили, но не винят нападающих за то, что НЕ забили! А разве можно выиграть НЕ забивая голов?
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 12:46
браво очень крутой подарок на старости
bublikyo
bublikyo
сегодня в 12:17
Не особо припоминаю чтобы винили именно Сильву, скорее ему доставалось за всю команду на правах капитана
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:19, ред.
Рад, что именно с Челси он выиграл самый значимый трофей в своей карьере. Многие критиковали Лэмпарда за то, что привёл в команду 36 летнего защитника...но спустя 9 месяцев, надеюсь все те поняли для чего. Тьяго провёл крутой сезон. На все игры не хватает его конечно, но класс свой всегда показывал в больших играх. Через 3 месяца ему уже 37, но надеюсь останется с нами ещё как минимум на год (да и вроде как продлили).
feris1
feris1
сегодня в 10:58, ред.
Заслужил этот трофей,жаль что получил травму в конце первого тайма и не смог продолжать игру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:50
Молодец вчера заслужил!
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