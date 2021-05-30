Тиаго Силва: «Меня всегда винили в поражениях ПСЖ»

Защитник «Челси» поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

Это невероятно. Это самый важный момент в моей карьере. Это незабываемо. Я действительно очень счастлив. Выиграть Лигу чемпионов — это здорово. В конце концов, мы вознаграждены за всё, что мы сделали.