Тиаго Силва: «Меня всегда винили в поражениях ПСЖ»

Защитник «Челси» Тиаго Силва поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).
Это невероятно. Это самый важный момент в моей карьере. Это незабываемо. Я действительно очень счастлив. Выиграть Лигу чемпионов — это здорово. В конце концов, мы вознаграждены за всё, что мы сделали.
Всякий раз, когда ПСЖ вылетал из Лиги чемпионов, люди хотели найти виновного, и это всегда был я. Это очень плохо. Я надеюсь, что ПСЖ выиграет Лигу чемпионов в будущем, потому что там у меня осталось много друзей. Я всегда буду оставаться красным и синим.
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Похоже, в МС таким козлом отпущения стал Зинченко!
Что интересно, в поражениях винят защитников за то, что пропустили, но не винят нападающих за то, что НЕ забили! А разве можно выиграть НЕ забивая голов?
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Похоже, в МС таким козлом отпущения стал Зинченко!
Что интересно, в поражениях винят защитников за то, что пропустили, но не винят нападающих за то, что НЕ забили! А разве можно выиграть НЕ забивая голов?