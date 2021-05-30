Гвардиола: «Ближайшие несколько лет мы будем лучшим клубом в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взламывать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений «Челси» это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение. Хочу сказать, что мы провели выдающийся сезон. К сожалению, не победили. Пытались, но не смогли. Будем еще больше работать.

Упорный матч. Для первого финала Лиги чемпионов мы сыграли хорошо. Проявили смелость, особенно во втором тайме. Игроки делали всё возможное, отдали все силы. Хочу поздравить их с выдающимся сезоном и с той игрой, которую они сегодня показали. Решения всегда направлены на то, чтобы победить. Во втором тайме при такой нашей игре у «Челси» была всего одна контратака. «Челси» — очень хорошая команда, но мы идеально ей противостояли. Заслуживали забить один гол во втором тайме, но не смогли.

Хочу поехать домой к семье. Давно её не видел. После этого вернусь в клуб. Ближайшие несколько лет мы будем лучшим клубом в мире. Мы играли блестяще и смело, но не смогли реализовать моменты, так силен был «Челси». Однажды мы вернёмся.