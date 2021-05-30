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Гвардиола: «Ближайшие несколько лет мы будем лучшим клубом в мире»

сегодня, 09:36
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взламывать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений «Челси» это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение. Хочу сказать, что мы провели выдающийся сезон. К сожалению, не победили. Пытались, но не смогли. Будем еще больше работать.

Упорный матч. Для первого финала Лиги чемпионов мы сыграли хорошо. Проявили смелость, особенно во втором тайме. Игроки делали всё возможное, отдали все силы. Хочу поздравить их с выдающимся сезоном и с той игрой, которую они сегодня показали. Решения всегда направлены на то, чтобы победить. Во втором тайме при такой нашей игре у «Челси» была всего одна контратака. «Челси» — очень хорошая команда, но мы идеально ей противостояли. Заслуживали забить один гол во втором тайме, но не смогли.

Хочу поехать домой к семье. Давно её не видел. После этого вернусь в клуб. Ближайшие несколько лет мы будем лучшим клубом в мире. Мы играли блестяще и смело, но не смогли реализовать моменты, так силен был «Челси». Однажды мы вернёмся.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 14:57
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:23
    словами горю не поможешь
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    сегодня в 12:20
    Успокаивай себя как хочешь. НЕ быть вам лучшими никогда)
    bublikyo
    bublikyo
    сегодня в 12:15
    Как минимум год прийдется подождать пока не появится шанс стать лучшим клубом мира
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 11:49
    ага, еще на пол лярда 10-ток накупи, и ставь уже не только в опорку их, но и на позиции дефов - точно станеш лучшим в мире)))
    juvenale
    juvenale ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 11:42
    купите и еще игроков 10 по млн 60
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 11:41
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ ХУБУЛ (раскрыть)
    сегодня в 11:41
    Да это он для руководства говорит)
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 11:08
    Это и в Баварии из года в года слышал, но..... Бавария стала лучшей уже без него.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 11:01
    Теперь надо пыхтеть чтоб выполнить обещание
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 10:44
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан
      сегодня в 10:43
      Надо ещё пару миллиардов потратить
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 10:40
      А пока Челси лучший клуб.
      barcamilan
      barcamilan
      сегодня в 10:36
      не льсти себе
      Romeo 777
      Romeo 777
      сегодня в 10:22
      Гвардиола умеет принимать достойно поражения.
      Потенциал МС огромен, в этом он прав.
      rubinovyi2
      rubinovyi2 ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 10:02
      Зачем это Семаку?Он дальше чемпа РПЛ ничего и не планирует..))
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 09:56
      Нужно продать Стерлинга и купить форварда нормального. Кейн был бы конечно идеальным вариантом.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 09:44
      Семак учись у Гвардиолы.
      А то выход из группы ЛЧ не важен., да Семак?
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