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Брат Агуэро: «Гвардиоле никогда не нравился Серхио»

сегодня, 12:58
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Маурисио дель Кастильо, брат нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, обвинил главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу в предвзятом отношении к форварду.

Маурисио в своём твиттере опубликовал запись после финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1):

Гвардиола, с тех пор как он возглавил «Манчестер Сити», никогда не любил моего брата.

Стоит отметить, что через несколько минут Маурисио удалил запись.

Матч против «Челси» стал для Агуэро последним в футболке «Манчестер Сити». Серхио вышел на поле на 77-й минуте встречи, а после поражения «горожан» аргентинец не смог сдержать слёзы.

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протон1
протон1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:20
ты меян обманул. не разрещают сказали выклабывать видео с ютуба. я не понимаю. 5.1 пункт мне дали читать
протон1
протон1
сегодня в 15:20
легкомысленно сказал братишка
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:45, ред.
Не гоже так делать, тем более брат, а любить он никого не обязан.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:29
Братишка зря это написал.
zim289
zim289
сегодня в 13:18
Ох уж эти южноамериканские гее-страдания
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 13:01
Наверное спьяну написал.
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