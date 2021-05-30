Брат Агуэро: «Гвардиоле никогда не нравился Серхио»

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сегодня, 12:58

Маурисио дель Кастильо, брат нападающего «Манчестер Сити» , обвинил главного тренера «горожан» в предвзятом отношении к форварду.

Маурисио в своём твиттере опубликовал запись после финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1):

Гвардиола, с тех пор как он возглавил «Манчестер Сити», никогда не любил моего брата.

Стоит отметить, что через несколько минут Маурисио удалил запись.

Матч против «Челси» стал для Агуэро последним в футболке «Манчестер Сити». Серхио вышел на поле на 77-й минуте встречи, а после поражения «горожан» аргентинец не смог сдержать слёзы.