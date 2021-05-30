Брат Агуэро: «Гвардиоле никогда не нравился Серхио»

Маурисио дель Кастильо, брат нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, обвинил главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу в предвзятом отношении к форварду.
Маурисио в своём твиттере опубликовал запись после финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1):
Гвардиола, с тех пор как он возглавил «Манчестер Сити», никогда не любил моего брата.
Стоит отметить, что через несколько минут Маурисио удалил запись.
Матч против «Челси» стал для Агуэро последним в футболке «Манчестер Сити». Серхио вышел на поле на 77-й минуте встречи, а после поражения «горожан» аргентинец не смог сдержать слёзы.