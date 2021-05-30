Аспиликуэта — Абрамовичу: «Я не знаю, где кубок ЛЧ, но я принесу его вам»

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сегодня, 13:12

Капитан «Челси» после финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0) встретился с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Испанец обнял Абрамовича и пообещал принести ему трофей.

Он ваш. Я не знаю, где кубок, но я принесу его вам.

Через некоторое время Аспиликуэта вернулся и снова обратился к Абрамовичу. Капитан «синих» спросил, счастлив ли владелец клуба, на что Роман Аркадьевич ответил, что он «очень счастлив».