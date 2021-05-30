Аспиликуэта — Абрамовичу: «Я не знаю, где кубок ЛЧ, но я принесу его вам»

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта после финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0) встретился с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Испанец обнял Абрамовича и пообещал принести ему трофей.
Он ваш. Я не знаю, где кубок, но я принесу его вам.
Через некоторое время Аспиликуэта вернулся и снова обратился к Абрамовичу. Капитан «синих» спросил, счастлив ли владелец клуба, на что Роман Аркадьевич ответил, что он «очень счастлив».
Roman Abramovich with the squad 💙 pic.twitter.com/c4BpPJWV0e— LDN (@LDNFootbalI) May 30, 2021
Както видел вью игроков Челси пару лет назад - и те подшучивали, что Аспи постоянно слоняется за тренерами и руководителями заглядывая тем в рот - такая уж натура.
Както видел вью игроков Челси пару лет назад - и те подшучивали, что Аспи постоянно слоняется за тренерами и руководителями заглядывая тем в рот - такая уж натура.
С чем их и поздравляем.
С чем их и поздравляем.