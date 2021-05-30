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Аспиликуэта — Абрамовичу: «Я не знаю, где кубок ЛЧ, но я принесу его вам»

сегодня, 13:12

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта после финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0) встретился с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Испанец обнял Абрамовича и пообещал принести ему трофей.

Он ваш. Я не знаю, где кубок, но я принесу его вам.

Через некоторое время Аспиликуэта вернулся и снова обратился к Абрамовичу. Капитан «синих» спросил, счастлив ли владелец клуба, на что Роман Аркадьевич ответил, что он «очень счастлив».

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Все комментарии
Terek-Anji
Terek-Anji
сегодня в 14:26
Какие времена! Какие нравы! Породистый вор счастлив, а ещё счастливее те, кого обворовали, чтобы Ромка почувствовал радость и имел возможность обнять Аспиликуэту.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:08
Игроки знт кто внёс главный вклад в победу.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:54
Аспи это знатный 76олиз - давно известный факт.
Както видел вью игроков Челси пару лет назад - и те подшучивали, что Аспи постоянно слоняется за тренерами и руководителями заглядывая тем в рот - такая уж натура.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:42
Заслуженная победа Челси на все 100%
С чем их и поздравляем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:20
Понятно, что счастлив!
dimagas2
dimagas2 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 13:19
Но дадут Месси)))
Брулин
Брулин
сегодня в 13:13, ред.
Челси заслужил в этом году ЛЧ! Хотя никто на них и не ставил!Если бы , сейчас давали Золотой Мяч-то Канте его заслужил !
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