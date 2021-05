Полузащитник «Реала» вылечился от коронавируса.

Твиттер Bayern & Germany сообщает, что 31-летний игрок уже присоединился к сборной Германии, которая продолжает подготовку к Евро-2020.

Toni Kroos has joined the national team's training camp after recovering from Covid-19 [📸 @DFB_Team] pic.twitter.com/65xWufO9iJ