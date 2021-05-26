Фергюсон поделился советами с игроками МЮ перед финалом Лиги Европы

Сегодня «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы.
Полузащитник «красных дьяволов» Неманья Матич в своём инстаграме поделился фотографией, на которой легендарный тренер МЮ сэр Алекс Фергюсон сидит за столом вместе с ним, Бруну Фернандешем, Хауном Матой и Эдинсоном Кавани.
Мы готовы отдать всё сегодня вечером! Спасибо сэру Алексу за его советы и поддержку!
Бруну, любой контакт в штрафной площади твой, не подкачай.
Эдинсон, ты будь рядом с Бруну, в случае если после его падения соперники набросятся на судью мол он нырнул, создай толкучку, наведи суету, чтобы отвести тему нырка и создать хаос.
Хуан, будешь со скамейки выкрикивать Эмери "тренеришка", "раб Дзюбы", "покорная тряпка" что-то в этом роде, мы должны свести его с ума, посеять смуту в тренерском штабе.
Ты, Неманья, коси всех в центре поля без разбора, так, вроде бы это всё что хотел довести до вас.
С прочими деталями можете ознакомиться на доске за спиной Бруну, там всё расписано. Теперь улыбнитесь, сделаем фото для болел в инсте, типо я в очередной раз пришел своим гениальным тактическим волшебством на поле делиться, не забудьте в описании дежурно поблагодарить меня, ведь я лучший"
Бруну, любой контакт в штрафной площади твой, не подкачай.
Эдинсон, ты будь рядом с Бруну, в случае если после его падения соперники набросятся на судью мол он нырнул, создай толкучку, наведи суету, чтобы отвести тему нырка и создать хаос.
Хуан, будешь со скамейки выкрикивать Эмери "тренеришка", "раб Дзюбы", "покорная тряпка" что-то в этом роде, мы должны свести его с ума, посеять смуту в тренерском штабе.
Ты, Неманья, коси всех в центре поля без разбора, так, вроде бы это всё что хотел довести до вас.
С прочими деталями можете ознакомиться на доске за спиной Бруну, там всё расписано. Теперь улыбнитесь, сделаем фото для болел в инсте, типо я в очередной раз пришел своим гениальным тактическим волшебством на поле делиться, не забудьте в описании дежурно поблагодарить меня, ведь я лучший"
Победы испанской субмарине!!!!
Победы испанской субмарине!!!!