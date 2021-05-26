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Фергюсон поделился советами с игроками МЮ перед финалом Лиги Европы

26 мая 2021, 18:25
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Сегодня «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы.

Полузащитник «красных дьяволов» Неманья Матич в своём инстаграме поделился фотографией, на которой легендарный тренер МЮ сэр Алекс Фергюсон сидит за столом вместе с ним, Бруну Фернандешем, Хауном Матой и Эдинсоном Кавани.

Мы готовы отдать всё сегодня вечером! Спасибо сэру Алексу за его советы и поддержку!

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
26 мая в 21:22
Только не с Хауном, а с Хуаном.
УЕСКА
УЕСКА
26 мая в 19:05
Недавно ПСЖ он тоже давал советы перед матчем с Сити. Чем все закончилось мы прекрасно знаем.
allemz
allemz
26 мая в 18:46
"Так ребята, недавно созванивался с Уэббом, он дал зеленый свет, Тюрпен готов с нами работать. Давайте по порядку:
Бруну, любой контакт в штрафной площади твой, не подкачай.
Эдинсон, ты будь рядом с Бруну, в случае если после его падения соперники набросятся на судью мол он нырнул, создай толкучку, наведи суету, чтобы отвести тему нырка и создать хаос.
Хуан, будешь со скамейки выкрикивать Эмери "тренеришка", "раб Дзюбы", "покорная тряпка" что-то в этом роде, мы должны свести его с ума, посеять смуту в тренерском штабе.
Ты, Неманья, коси всех в центре поля без разбора, так, вроде бы это всё что хотел довести до вас.
С прочими деталями можете ознакомиться на доске за спиной Бруну, там всё расписано. Теперь улыбнитесь, сделаем фото для болел в инсте, типо я в очередной раз пришел своим гениальным тактическим волшебством на поле делиться, не забудьте в описании дежурно поблагодарить меня, ведь я лучший"
BBK33
BBK33
26 мая в 18:41
Победы красным дьяволам!!!
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
26 мая в 18:35
Больно видеть, как шотландец помогает английскому клубу(((
Победы испанской субмарине!!!!
Futurista
Futurista ответ jobss (раскрыть)
26 мая в 18:32
Да все верно...смотрел в разделе "Выиграно за сегодня" в группе было 100...возможно просто не обновилось...теперь и там все ок...спасибо...
jobss
jobss ответ Futurista (раскрыть)
26 мая в 18:27
здравствуйте, посмотрите повнимательнее
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