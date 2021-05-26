Фергюсон поделился советами с игроками МЮ перед финалом Лиги Европы

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26 мая 2021, 18:25

Сегодня «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы.

Полузащитник «красных дьяволов» в своём инстаграме поделился фотографией, на которой легендарный тренер МЮ сэр сидит за столом вместе с ним, , Хауном Матой и .