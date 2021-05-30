Жоржиньо проиграл спор репортёру и ему пришлось сбрить бороду

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов сезона 2020/21.
Полузащитник «синих» Жоржиньо заключил пари с репортёром, что они оба сбреют бороды, если лондонский клуб одержит победу в ЛЧ. Вчера вечером во время послематчевого интервью репортёр достал электрическую бритву, и они побрили друг друга в прямом эфире.
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Пункт 5.1:
https://www.soccer.ru/rules
Так же не забывайте ставить тег "вопрос_модератору" для рассмотрения вашего вопроса.