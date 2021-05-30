ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига чемпионов 2020/2021

Жоржиньо проиграл спор репортёру и ему пришлось сбрить бороду

вчера, 16:45
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Полузащитник «синих» Жоржиньо заключил пари с репортёром, что они оба сбреют бороды, если лондонский клуб одержит победу в ЛЧ. Вчера вечером во время послематчевого интервью репортёр достал электрическую бритву, и они побрили друг друга в прямом эфире.

Жоржиньо проиграл спор репортёру и ему пришлось сбрить бороду

Все новости
Тилю предложили выступать за сборную Замбии
27 мая Комментарии15
Алекс Фергюсон и Руни присутствуют на финале Лиги Европы
27 мая ФотоКомментарии3
Дешам поприветствовал Бензема, который не играл за сборную с 2015 года
26 мая ВидеоКомментарии7
Официально«Барса», «Реал» и «Ювентус» раскритиковали УЕФА в официальном заявлении
26 мая Комментарии53
Фергюсон поделился советами с игроками МЮ перед финалом Лиги Европы
26 мая ФотоКомментарии7
СлухиКонте в течение сегодняшнего дня встретится с руководством «Интера»
24 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:35
Ладно бы там борода быда как у вратаря Фиорентины...
alexgurzan
alexgurzan ответ gen.v3trov (раскрыть)
вчера в 19:49, ред.
Размещение видео с российских телеканалов. Общие правила для комментариев так же актуальны и для видео.

Пункт 5.1:
https://www.soccer.ru/rules

Так же не забывайте ставить тег "вопрос_модератору" для рассмотрения вашего вопроса.
gen.v3trov
gen.v3trov ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
А какие видео могут быть некорректными, что может нарушить правила?
Илья85
Илья85 ответ 311 (раскрыть)
вчера в 18:34
Искал это сообщение )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:14
Слово нужно держать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:40
Что за спор, если оба проиграли..
drug01
drug01
вчера в 17:40
Забавный спор.....
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:14
Красавчики!!! Молодцы ребятушки !!! Респект Вам !!!
beefs
beefs
вчера в 17:10
ну что же бывает, знай на что спорить...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:03
Многие по такому случаю вспомнили наверно пса..).
311
311
вчера в 16:59
Учись, Газзаев!)
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:59
Газзаеву не показывайте только.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:55
Прикольное пари
David Young
David Young ответ gen.v3trov (раскрыть)
вчера в 16:53
Здравствуйте. Скопируйте URL видео и вставьте его в ваш комментарий. Важно не копировать в таймкодом и не изменить адрес.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:47
Без бороды стал более приятным молодым человеком.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100