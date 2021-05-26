«Барса», «Реал» и «Ювентус» раскритиковали УЕФА в официальном заявлении

Вчера УЕФА возбудил дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за то, что эти три клуба до сих пор официально не покинули Суперлигу.
Пресс-служба «Барселоны» выступила с заявлением от лица трёх клубов:
«Барселона», «Ювентус» и «Реал» хотят заявить о своем категорическом неприятии настойчивого принуждения, которое УЕФА применяет к трём наиболее важным организациям в истории футбола. Такое тревожное отношение представляет собой вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали четкое заявление, в котором содержится предупреждение УЕФА воздерживаться от любых действий, которые могли бы наказать клубы-учредители Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.
Таким образом, открытие дисциплинарного дела со стороны УЕФА непостижимо и является прямой атакой на верховенство закона, которое мы, граждане Европейского Союза, создали демократическим путём, но при этом представляет собой неуважение к авторитету судов.
С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам самое лучшее шоу. Эта цель должна быть достигнута в рамках устойчивости и солидарности, особенно в сложной экономической ситуации, такой как та, в которой сейчас находятся многие клубы в Европе.
Вместо того чтобы исследовать способы модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы отменим продолжающиеся судебные разбирательства, ставящие под сомнение их монополию на европейский футбол. «Барселона», «Ювентус» и «Реал», которым уже более века, не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления, но при этом сохраняют твёрдую готовность обсуждать, уважительно и посредством диалога, срочные решения, которые необходимы футболу в настоящее время.
Либо мы реформируем футбол, либо нам придется ждать его неминуемого краха.
Если бы под этим соусом был бы просто футбол, УЕФА сильно не противилось,но тут же денюжки утекают в другое русло.
Мне было бы интересно посмотреть,если бы и английские клубы не вышли,то какое было бы развитие ситуации... Ведь если эти команды исключить из АПЛ,то уж точно в мировом масштабе, кто будет покупать права на трансляцию. В той же Испании Барса,Реал,Атлетико - убери их и Лалига так себе,ну и Интер,Юве,милан - в каком бы состоянии не находились это флагманы Сериала и выкинь их из чемпионата,то ВСЕ будут смотреть матчи суперлиги. Таким образом это будет сокрушительный удар по чемпионатам и их доходам.все будут покупать другие трансляции... ну и ЛЧ мало кто будет смотреть,без этих клубов.
Если бы под этим соусом был бы просто футбол, УЕФА сильно не противилось,но тут же денюжки утекают в другое русло.
Мне было бы интересно посмотреть,если бы и английские клубы не вышли,то какое было бы развитие ситуации... Ведь если эти команды исключить из АПЛ,то уж точно в мировом масштабе, кто будет покупать права на трансляцию. В той же Испании Барса,Реал,Атлетико - убери их и Лалига так себе,ну и Интер,Юве,милан - в каком бы состоянии не находились это флагманы Сериала и выкинь их из чемпионата,то ВСЕ будут смотреть матчи суперлиги. Таким образом это будет сокрушительный удар по чемпионатам и их доходам.все будут покупать другие трансляции... ну и ЛЧ мало кто будет смотреть,без этих клубов.
Мне плевать на Суперлигу, но свободу выбора никто не отменял. Люди сами должны решать, что им смотреть, за кого болеть и какой клуб в каких соревнованиях поддерживать. Если УЕФА так трясется за свои деньги, то пусть придумывает выход, но выход в рамках свободного рынка, а не монополии.
Мне плевать на Суперлигу, но свободу выбора никто не отменял. Люди сами должны решать, что им смотреть, за кого болеть и какой клуб в каких соревнованиях поддерживать. Если УЕФА так трясется за свои деньги, то пусть придумывает выход, но выход в рамках свободного рынка, а не монополии.