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«Барса», «Реал» и «Ювентус» раскритиковали УЕФА в официальном заявлении

26 мая 2021, 20:12

Вчера УЕФА возбудил дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за то, что эти три клуба до сих пор официально не покинули Суперлигу.

Пресс-служба «Барселоны» выступила с заявлением от лица трёх клубов:

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» хотят заявить о своем категорическом неприятии настойчивого принуждения, которое УЕФА применяет к трём наиболее важным организациям в истории футбола. Такое тревожное отношение представляет собой вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали четкое заявление, в котором содержится предупреждение УЕФА воздерживаться от любых действий, которые могли бы наказать клубы-учредители Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.

Таким образом, открытие дисциплинарного дела со стороны УЕФА непостижимо и является прямой атакой на верховенство закона, которое мы, граждане Европейского Союза, создали демократическим путём, но при этом представляет собой неуважение к авторитету судов.

С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам самое лучшее шоу. Эта цель должна быть достигнута в рамках устойчивости и солидарности, особенно в сложной экономической ситуации, такой как та, в которой сейчас находятся многие клубы в Европе.

Вместо того чтобы исследовать способы модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы отменим продолжающиеся судебные разбирательства, ставящие под сомнение их монополию на европейский футбол. «Барселона», «Ювентус» и «Реал», которым уже более века, не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления, но при этом сохраняют твёрдую готовность обсуждать, уважительно и посредством диалога, срочные решения, которые необходимы футболу в настоящее время.

Либо мы реформируем футбол, либо нам придется ждать его неминуемого краха.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 16:08
Дык, почему условная «Барселона» должна заботиться об «Аяксе» за свой счет и за счет своей популярности? Пусть этим занимается УЕФА, раз взяла на себя такие обязательства. Суперлига же не подразумевает отмену еврокубков.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ozabot (раскрыть)
вчера в 13:53
Очень странная логика , похожа на предвыборное обещание , которое не будет исполнено
Ты про потолок в цифрах вообще слышал, ну введут потолок 300 лямов в год и что он изменит?
Более выгодные условия лишь для 20 клубов, остальные идут лесом, да какие там новые рынки?те кто смотрит лч будут и это смотреть будут

Ну капитализм хорош очень, ты наверное на рублевке живешь , с золотым унитазом, для всех остальных такое себе
Как быть клубам ,к примеру, бенфике, порту, аяксу и тд , у которых значительная часть бюджета заложена за премиальные в еврокубках и цена на игроков у них растет за счет успешного выступления в лч в матчах с сильными клубами
bublikyo
bublikyo
вчера в 09:48
Ну, вы доиграетесь...
Ozabot
Ozabot ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 09:46
Ну, давай сравним. Суперлига предлагает потолок зарплат, более выгодные условия для клубов, пересмотр календаря, выход на новые рынки.
УЕФА предлагает только кормить их раздутый штат людей в костюмчиках, которые каждый год пачками ловятся на коррупционных скандалах.
И что плохого в капитализме? Уж получше феодализма УЕФА с крепостным правом для футбольных клубов.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 08:19
Надеюсь что Юве, Барсу и Реал исключат из лч и они со своими зарплатными ведомостями пойдут с молотка , а руководство и владельцы поменяются
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ozabot (раскрыть)
вчера в 08:16
Уефа в отличии от супер лиг , пересов и прочего ещё хоть как то держит эту полу-капиталистическую машину в узде , а супер лига , где богатые богатеют,а бедные становятся еще беднее, это уже и есть этот капитализм, где клубы вроде арсенала будут находиться не по спортивному принципу, а сама лига не имеет отношения фактически к спорту, футбол это традиции и лига чемпионов главный клубный турнир
И часть сильных клубов как Псж, Бавария,бенфика, порту, боруссия будут вне турнира так как против супер лиги.
А Перес со своим ручным судом мадрида теперь будет везде говорить , какой он хороший, спасает футбол, а то чтобы уменьшить расходы не думал
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
вчера в 01:00
У УЕФА конечно знатно 30к подгорел, чуть футбольную монополию не увели у них. Жаль другие клубы зассали и не помогли создать СЛ
berda2003
berda2003
26 мая в 23:03
они не знают, что уефа не входит в состав ес??
Баобаб
Баобаб
26 мая в 22:53
Продажную уефу Сити с ПСЖ уже макнули мордой в унитаз с ФФП, надеюсь эта троица макнёт ещё поглубже.
Triem
Triem
26 мая в 22:49
Реформировать нужно не футбол а общественно-экономическую формацию.
juvenale
juvenale ответ BDA8181 (раскрыть)
26 мая в 22:36
это я про год основания
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
26 мая в 22:25
Вы бы сами придумали для начала вменяемый формат. А то, что представили - это лютая дичь.
barcamilan
barcamilan
26 мая в 22:18
все ушли из этой помойки а эти остались, барса выйди, пусть те двое остануцца
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ BDA8181 (раскрыть)
26 мая в 22:14
Согласен, но я и подвожу к тому, что это пошло из Англии.
BDA8181
BDA8181 ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
26 мая в 22:12
Для меня это явно не открытие Америки)) так то и сейчас когда во Франции или Испанией подовляли бунты не было ни демократий и прав человека))
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ BDA8181 (раскрыть)
26 мая в 22:08
Обращайтесь, если что. Могу про англичан/америкосов больше рассказать. Именно в Англии начали делить людей по расовым и классовым признакам, они являются родоначальниками фашизма. Кроме того они вероломно переписывают историю и занимаются подменой понятий, в частности и в США и в Англии убрали из курса истории войну США с Англией за независимость и гражданскую войну в США.
BDA8181
BDA8181 ответ juvenale (раскрыть)
26 мая в 22:03
Вообще пофих на него)) главное мы в еврокубках)))
BDA8181
BDA8181 ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
26 мая в 22:01
Во! Но явно не Испанцы и Итальянцы)) приятно иметь дело все таки с образованными людьми))
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ eleven LC (раскрыть)
26 мая в 21:57
Зато эта тройка быстрее создаст суперлигу. Изначально им надо было мировую суперлигу создавать с клубами Северной и Южной Америк, а так же с Китая, не связываясь с англичанами. От них толку никогда не было, а лишь предательство, как , например, второй фронт во время ВОВ.)
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ cska1948 (раскрыть)
26 мая в 21:53, ред.
Верно, но вот есть пункты:
6. Исполком правомочен разрешить или запретить любые международные соревнования, включая соревнования по футболу 5 х 5, организуемые клубными командами, принадлежащими к ассоциациям-членам. Проведение встреч европейских сборных также должно получить разрешение Исполкома. Подобные соревнования и встречи не могут быть организованы без согласия Исполкома. Правила и регламенты должны представляться на утверждение Исполкому УЕФА, а затем - в ФИФА. Возможные изменения, вносимые в эти регламенты, также должны быть представлены в Исполком. Утвержденный регламент, в принципе, действителен только на период одного проведения данного соревнования. Турниры с ограниченной продолжительностью, проводимые в определенном регионе, не должны утверждаться Исполкомом.

7. Разрешение на проведение может быть предоставлено только тем соревнованиям, организацией которых руководят лица, назначенные и принадлежащие к ассоциациям-членам, клубы которых в них участвуют.
Поэтому у исполкома нет оснований запрещать Реалу, Барсе или Реалу участвовать в национальных чемпионатах))

Забыл добавить, что пошло всё от Инфантино, руководящего ФИФА. Всё законно. Клубы-основатели не дураки)
eleven LC
eleven LC
26 мая в 21:52
Не думаю что УЕФА исключат Реал,Барселону и Ювентус из ЛЧ-это чревато большими финансовыми потерями для всех!
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ cska1948 (раскрыть)
26 мая в 21:50
Конечно нет, но согласись, что толстосумы вряд ли смогут договорится между собой, касаемо сдачи матчей. К примеру вряд ли Реал сдаст матч Барселоне. Судьи тоже будут другие, уефашные давно себя дискредитировали, уж более 20 лет сплошь кабинетные чемпионы, исключение Реал Дель Боске, обыгравший в финале Байер и дважды Бавария. Остальные "чемпионы" липовые, всюду Чакиры, Куйперсы, Кашшаи, Айтекины, Буззаки, Эвребе, Скомины и Оливеры.
Сп62
Сп62
26 мая в 21:50, ред.
Я бы категорически не судил ни тех, ни других. Футболу необходим прогресс и, как он будет развиваться, зависит и от УЕФА и от команд лидеров. Не надо рубить с плеча, нужен диалог.
cska1948
cska1948 ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
26 мая в 21:48
Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) был основан 15 июня 1954 в городе Базель (Швейцария) после консультаций, начатых федерациями футбола Франции, Италии и Бельгии. Первоначально в футбольный союз входили 25 стран, на сегодняшний день эта цифра достигла 52-х.
cska1948
cska1948 ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
26 мая в 21:43
Федерации ВСЕХ европейских футбольных стран являются членами УЕФА! А вы наивно полагаете, что Суперлига будет кристально чиста, от коррупции, как слеза младенца?
juvenale
juvenale ответ BDA8181 (раскрыть)
26 мая в 21:40
что про челси скажешь?
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ BDA8181 (раскрыть)
26 мая в 21:39
Только не говори, что ты веришь в "родоначальников" футбола. Англичане не могут создавать, они могут лишь паразитировать и использовать. Ещё голландцы в 1642 году смотрели, как новозеландские аборигены пинали травяной мяч)
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ cska1948 (раскрыть)
26 мая в 21:37
Чемпионаты стран не имеют отношения к УЕФА, там свои федерации. Но многие подконтрольны коррупционерам УЕФА.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
26 мая в 21:36
Всё чётко изложили. В УЕФА рулит Чифир и английские подстилки. Им законы не писаны. Готовы на всё, что бы кормушка оставалась при них.
cska1948
cska1948 ответ Sexual Harassment (раскрыть)
26 мая в 21:35
В таком случае этим клубам недолжно быть ни какого дела до турниров под эгидой УЕФА! А это ВСЁ турниры, начиная с чемпионатов стран и заканчивая чемпионатом Европы!
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