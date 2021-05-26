«Барса», «Реал» и «Ювентус» раскритиковали УЕФА в официальном заявлении

Вчера УЕФА возбудил дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за то, что эти три клуба до сих пор официально не покинули Суперлигу.

Пресс-служба «Барселоны» выступила с заявлением от лица трёх клубов:

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» хотят заявить о своем категорическом неприятии настойчивого принуждения, которое УЕФА применяет к трём наиболее важным организациям в истории футбола. Такое тревожное отношение представляет собой вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали четкое заявление, в котором содержится предупреждение УЕФА воздерживаться от любых действий, которые могли бы наказать клубы-учредители Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.

Таким образом, открытие дисциплинарного дела со стороны УЕФА непостижимо и является прямой атакой на верховенство закона, которое мы, граждане Европейского Союза, создали демократическим путём, но при этом представляет собой неуважение к авторитету судов.

С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам самое лучшее шоу. Эта цель должна быть достигнута в рамках устойчивости и солидарности, особенно в сложной экономической ситуации, такой как та, в которой сейчас находятся многие клубы в Европе.

Вместо того чтобы исследовать способы модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы отменим продолжающиеся судебные разбирательства, ставящие под сомнение их монополию на европейский футбол. «Барселона», «Ювентус» и «Реал», которым уже более века, не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления, но при этом сохраняют твёрдую готовность обсуждать, уважительно и посредством диалога, срочные решения, которые необходимы футболу в настоящее время.

Либо мы реформируем футбол, либо нам придется ждать его неминуемого краха.