ГлавнаяНовостиЗаграница: событияРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Тилю предложили выступать за сборную Замбии

вчера, 19:32

Полузащитнику «Спартака» Гусу Тилю поступило предложение выступать за сборную Замбии.

Как сообщается, футболист размышляет над предложением Замбийской федерации футбола. Хавбек проявляется заинтересованность. Тиль родился 22 декабря 1997 года в городе Самфья, Замбия.

Напомним, что «Спартак» планирует отдать своего полузащитника в аренду в «Фейеноорд».

Все новости
Алекс Фергюсон и Руни присутствуют на финале Лиги Европы
Вчера, 00:04 ФотоКомментарии3
Дешам поприветствовал Бензема, который не играл за сборную с 2015 года
26 мая ВидеоКомментарии7
Официально«Барса», «Реал» и «Ювентус» раскритиковали УЕФА в официальном заявлении
26 мая Комментарии54
Фергюсон поделился советами с игроками МЮ перед финалом Лиги Европы
26 мая ФотоКомментарии7
СлухиКонте в течение сегодняшнего дня встретится с руководством «Интера»
24 мая Комментарии1
«Барселона» провела командное собрание, посвященное окончанию сезона
23 мая ФотоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:15
лучше бы воздержаться
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 22:30
Сарказм не предполагает искажение фактов. Я возразил против слова "едут". Темнокожие не едут никуда. Они там живут, т.к. родились и выросли. А Тилю предлагают ЕХАТЬ. Так что для сарказма полноценного фразу надо было построить без слова ЕДУТ.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:37
В этом и причина - в Африке не любят буров (выходцев из Европы белой расы).
Вспомнить хотя бы войну буров и зулусов.

От того и недовольны были, что Бут играл на сборную ЮАР. Там же кроме него остальные все темнокожие были, а он как альбинос среди них выделялся.
Alexnvr
Alexnvr ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:12
Очевидно тебе не доступно понятие сарказм)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:04
Метью Бут родился в ЮАР, провел там детство, начал играть в футбол, т.е. был коренным жителем этой страны. В ЮАР среди коренных жителей было примерно 25% белых ( буров). Даже в соседних странах (Мозамбик, Ангола, Намибия) было немного коренных белых- потомков первых завоевателей, родившихся там и выросших в этих странах.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:00
Это скромно называется "толерантность"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 20:59
"Загорелые" никуда не едут. Они играют за те страны, где родились (во Франции - половина темнокожих , французов в третьем поколении, в Бельгии, в Англии, в Германии).
Alexnvr
Alexnvr ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:42
А что? Всё логично. Загорелые едут в сборные белых. А белый поедет в сборную загорелых)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:35
Бедолага Тиль из белого хотят перекрасить и сдедать негрилой.....Вот до чего забугорье дошло...)....
Baggio R.
Baggio R. ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:09
Последствия апартеида. А Бут, кстати, играл за Ростов и Крылья Советов
ДСА
ДСА
вчера в 20:07
Это не то что хочет игрок, он европеец!
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:55
Ничего крутого.
Помнится, на ЧМ-2010 в составе сборной ЮАР был белокожий Мэттью Бут - так местные болельщики освистывали его, беднягу в каждом матче. Только получает мяч - сразу свист.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:49
Если решит выступать за сборную Замбии, то перед ним будут вставать на колено в США и в европе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:49
Наверное единственный белый будет в сб. Замбии? Это круть!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:35
Надо соглашаться. В состав сборной Нидерландов ему все равно не пробиться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100