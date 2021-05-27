Тилю предложили выступать за сборную Замбии

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вчера, 19:32

Полузащитнику «Спартака» поступило предложение выступать за сборную Замбии.

Как сообщается, футболист размышляет над предложением Замбийской федерации футбола. Хавбек проявляется заинтересованность. Тиль родился 22 декабря 1997 года в городе Самфья, Замбия.

Напомним, что «Спартак» планирует отдать своего полузащитника в аренду в «Фейеноорд».