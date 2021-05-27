Тилю предложили выступать за сборную Замбии

Полузащитнику «Спартака» Гусу Тилю поступило предложение выступать за сборную Замбии.
Как сообщается, футболист размышляет над предложением Замбийской федерации футбола. Хавбек проявляется заинтересованность. Тиль родился 22 декабря 1997 года в городе Самфья, Замбия.
Напомним, что «Спартак» планирует отдать своего полузащитника в аренду в «Фейеноорд».
Вспомнить хотя бы войну буров и зулусов.
От того и недовольны были, что Бут играл на сборную ЮАР. Там же кроме него остальные все темнокожие были, а он как альбинос среди них выделялся.
Вспомнить хотя бы войну буров и зулусов.
От того и недовольны были, что Бут играл на сборную ЮАР. Там же кроме него остальные все темнокожие были, а он как альбинос среди них выделялся.
Помнится, на ЧМ-2010 в составе сборной ЮАР был белокожий Мэттью Бут - так местные болельщики освистывали его, беднягу в каждом матче. Только получает мяч - сразу свист.
Помнится, на ЧМ-2010 в составе сборной ЮАР был белокожий Мэттью Бут - так местные болельщики освистывали его, беднягу в каждом матче. Только получает мяч - сразу свист.