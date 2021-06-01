Мартинес: «Чувствую, Де Брюйне присоединится к сборной в ближайшем будущем»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии своего подопечного, полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, который получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). После игры у 29-летнего хавбека диагностировали перелом носа и стенки левой глазницы
Нужно пройти ещё много дополнительных тестов, чтобы понять, каково его состояние. Мы будем очень осторожными.
Когда я разговаривал с Кевином, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо. Нам повезло с тем, что, несмотря на двойной перелом, Кевину не потребуется операция.
Мы уверены, что получим чёткую картину в течение следующих семи дней.
Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления. Чувствую, что он сможет присоединиться к нам в ближайшем будущем.