ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЕвро-2020

Мартинес: «Чувствую, Де Брюйне присоединится к сборной в ближайшем будущем»

сегодня, 01:35

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии своего подопечного, полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, который получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). После игры у 29-летнего хавбека диагностировали перелом носа и стенки левой глазницы

Нужно пройти ещё много дополнительных тестов, чтобы понять, каково его состояние. Мы будем очень осторожными.

Когда я разговаривал с Кевином, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо. Нам повезло с тем, что, несмотря на двойной перелом, Кевину не потребуется операция.

Мы уверены, что получим чёткую картину в течение следующих семи дней.

Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления. Чувствую, что он сможет присоединиться к нам в ближайшем будущем.

Все новости
Рюдигер: «Жаль, что Де Брюйне получил травму»
30 мая Комментарии29
У Де Брюйне диагностирован перелом носа и глазницы
30 мая Комментарии16
Де Брюйне получил травму в финальном матче ЛЧ с «Челси»
29 мая Комментарии5
Тиаго Силва получил травму в финальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
29 мая Комментарии4
СлухиЛоврен рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы
29 мая Комментарии6
Гюндоган получил повреждение перед финалом Лиги чемпионов
29 мая Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:03
Доктора оптимизм тренера не разделяют.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:39
Будь здоров конечно. Но не к игре с Россией !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100