Мартинес: «Чувствую, Де Брюйне присоединится к сборной в ближайшем будущем»

Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии своего подопечного, полузащитника «Манчестер Сити» , который получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). После игры у 29-летнего хавбека диагностировали перелом носа и стенки левой глазницы

Нужно пройти ещё много дополнительных тестов, чтобы понять, каково его состояние. Мы будем очень осторожными.

Когда я разговаривал с Кевином, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо. Нам повезло с тем, что, несмотря на двойной перелом, Кевину не потребуется операция.

Мы уверены, что получим чёткую картину в течение следующих семи дней.

Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления. Чувствую, что он сможет присоединиться к нам в ближайшем будущем.