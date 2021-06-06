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Экс-форвард «Вест Хэма» Арнаутович близок к переходу в «Динамо»

вчера, 13:56

Московское «Динамо» в ближайшее время может оформить трансфер нападающего «Шанхая» Марко Арнаутовича.

«„Динамо“ давно ведёт переговоры по трансферу австрийца. Клуб отдаёт Комличенко в аренду в „Ростов“, а на его место планирует приобрести Арнаутовича. В данный момент стороны близки к соглашению», - сообщает источник.

Контракт 32-летнего Арнаутовича с «Шанхаем» действует до 31 декабря 2022 года.

Марко наиболее известен по выступлениям за «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

Ранее появлялась информация об интересе к Марко со стороны «Краснодара».

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Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 16:23
если динамо приобретёт Арнаутовича и Година в команде настанет баланс, слишком молодая была команда в прошлом сезоне и как раз опыта не хватило на финише сезона чтобы попасть в еврокубки ( по игре должны были побеждать рубин в Казани и химки в подмосковье) когда у команды пропал фарт и мяч не лез в ворота такой игрок как Годин был просто необходим, смешно читать про его возвраст, этот уругваец только при стандартах сам за сезон положит головой 4 -5 мячей в ворота соперников бело - голубых + с ним в паре должен прибавить Евгеньев ( да всем футболистам будет полезно на тренировках узнать от Година действия в штрафной соперника со штрафных и угловых как в нападение так и в защите) в атаке у динамо есть золотая молодёжь : Захарьян и Тюкавин, им как раз нужен дядька в лице Арнаутовича, если не получится подписать форварда сборной Австрии советую бело - голубым присмотреться к Ари, который стал свободным агентом, бразилец с нашим паспортом и его опыт и техника пригодится молодым игрокам динамо в атаке...если трансфер Година и одного из перечисленных форвардов состоиться этим летом думаю бело - голубые будут бороться за чемпионство в следующем сезоне рпл
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:17
Жиркова ещё надо купить,будет сплав старости и престарелости
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:43
Староват конечно .... Но для Динамо как раз.
Сплав молодости и старости!
swed27
swed27 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 15:28
Это точно. Как с Вальбуэна в свое время пролетели
баск
баск
вчера в 15:22
Трансфер интересный, но крайне рискованный, кмк..

Арни форвард сильный конечно, но за ним числятся такие личные качества, как склочность и неуравновешенность, а наделение подобного персонажа ролью ведущего форварда команды с высокой вероятностью будет разлагать её микроклимат.

Не говоря уже о том, что о его хрустальности вообще легенды ходят.
Злые языки также поговаривают, что он и выпить не дурак, а это неуравновешенности весьма способствует..

Соответственно, приход такого игрока сродни игре в рулетку- что произойдёт раньше, то ли голов наколотит, то ли в лазарет сляжет или устроит в раздевалке махач с последствиями.
Всё это попахивает авантюрой.
Но с другой стороны, иногда именно авантюры и выносят команды на новый уровень..

Что ж, посмотрим, скучать точно не придётся))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:18
Легендарный нап, интересный трансфер
112910415
112910415
вчера в 14:40
всё это сомнительно очень
izrafel
izrafel
вчера в 14:37
Наверное правильное решение
1bear
1bear
вчера в 14:27
опять российские клубы пытаются подписать "сбитых лётчиков",другие в Россию не едут...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:26, ред.
С Комличенко Динамо конечно ошиблось. Парень прекрасно провел один предпоследний сезон в Чехии, а вот в следующем начал сдавать. Забивать он продолжил, но гораздо реже и чаще все с пенальти. Это должно было насторожить наши клубы, но к удивлению борьба за него была яростная. Победило в этой борьбе Динамо, но по прошествии времени стало ясно, что победа оказалась поражением. Парень просто никакой, куда что подевалось - непонятно. Может уже там, за бугром звезду словил и снизил к себе требования??? Теперь Динамо приходится искать опытного форварда в помощь молодым .
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:22
Что то не очень то верится, скорее утка.
Makao
Makao
вчера в 14:17
Брать нападающих из Китая... Дно пробито)
Туда уходят, а не берут оттуда
particular
particular
вчера в 14:12
Пожалуй, австрияк уже не торт...
Нжи малахольный, Игбун сдулся, да и Комличенко не алё...
Но достойный напарник Тюкавину нужен ☝
Поэтому, как в своём стихотворении писАл английский поэт Альфред Теннисон, надо "To strive, to seek, to find, and not to yield" («бороться и искать, найти и не сдаваться»)
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:05
Посылки из Китая , свежая утятина !!!
drug01
drug01
вчера в 13:59
Вероятно это слухи...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:57
Это будет отличное усиление
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