Экс-форвард «Вест Хэма» Арнаутович близок к переходу в «Динамо»

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вчера, 13:56

Московское «Динамо» в ближайшее время может оформить трансфер нападающего «Шанхая» .

«„Динамо“ давно ведёт переговоры по трансферу австрийца. Клуб отдаёт Комличенко в аренду в „Ростов“, а на его место планирует приобрести Арнаутовича. В данный момент стороны близки к соглашению», - сообщает источник.

Контракт 32-летнего Арнаутовича с «Шанхаем» действует до 31 декабря 2022 года.

Марко наиболее известен по выступлениям за «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

Ранее появлялась информация об интересе к Марко со стороны «Краснодара».