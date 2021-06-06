Экс-форвард «Вест Хэма» Арнаутович близок к переходу в «Динамо»

Московское «Динамо» в ближайшее время может оформить трансфер нападающего «Шанхая» Марко Арнаутовича.
«„Динамо“ давно ведёт переговоры по трансферу австрийца. Клуб отдаёт Комличенко в аренду в „Ростов“, а на его место планирует приобрести Арнаутовича. В данный момент стороны близки к соглашению», - сообщает источник.
Контракт 32-летнего Арнаутовича с «Шанхаем» действует до 31 декабря 2022 года.
Марко наиболее известен по выступлениям за «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм».
Ранее появлялась информация об интересе к Марко со стороны «Краснодара».
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Арни форвард сильный конечно, но за ним числятся такие личные качества, как склочность и неуравновешенность, а наделение подобного персонажа ролью ведущего форварда команды с высокой вероятностью будет разлагать её микроклимат.
Не говоря уже о том, что о его хрустальности вообще легенды ходят.
Злые языки также поговаривают, что он и выпить не дурак, а это неуравновешенности весьма способствует..
Соответственно, приход такого игрока сродни игре в рулетку- что произойдёт раньше, то ли голов наколотит, то ли в лазарет сляжет или устроит в раздевалке махач с последствиями.
Всё это попахивает авантюрой.
Но с другой стороны, иногда именно авантюры и выносят команды на новый уровень..
Что ж, посмотрим, скучать точно не придётся))
Арни форвард сильный конечно, но за ним числятся такие личные качества, как склочность и неуравновешенность, а наделение подобного персонажа ролью ведущего форварда команды с высокой вероятностью будет разлагать её микроклимат.
Не говоря уже о том, что о его хрустальности вообще легенды ходят.
Злые языки также поговаривают, что он и выпить не дурак, а это неуравновешенности весьма способствует..
Соответственно, приход такого игрока сродни игре в рулетку- что произойдёт раньше, то ли голов наколотит, то ли в лазарет сляжет или устроит в раздевалке махач с последствиями.
Всё это попахивает авантюрой.
Но с другой стороны, иногда именно авантюры и выносят команды на новый уровень..
Что ж, посмотрим, скучать точно не придётся))