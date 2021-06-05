«Спартак» нашёл замену Кралу в Бразилии

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05 июня 2021, 16:22

Представитель агентства Brasil4You заявил, что «Спартак» интересуется полузащитником «Васку да Гамы» .

Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны «Спартака», но пока ничего конкретного.

Бруно Гомес выступает на позиции опорного полузащитника. В прошлом сезоне хавбек провёл 23 матча в бразильской Серии А, не отметившись результативными действиями. Вероятно, что Гомес может стать заменой Алексу Кралу, который может перебраться в «Вест Хэм».