«Спартак» нашёл замену Кралу в Бразилии

Представитель агентства Brasil4You заявил, что «Спартак» интересуется полузащитником «Васку да Гамы» Бруно Гомесом.
Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны «Спартака», но пока ничего конкретного.
Бруно Гомес выступает на позиции опорного полузащитника. В прошлом сезоне хавбек провёл 23 матча в бразильской Серии А, не отметившись результативными действиями. Вероятно, что Гомес может стать заменой Алексу Кралу, который может перебраться в «Вест Хэм».
Васку да Гама вылетел в бразильский ФНЛ и сейчас идёт на последнем месте.
Зачем Спартаку оттуда игроки? Да еще и сомнительного качества.
Васку да Гама вылетел в бразильский ФНЛ и сейчас идёт на последнем месте.
Зачем Спартаку оттуда игроки? Да еще и сомнительного качества.