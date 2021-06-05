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«Спартак» нашёл замену Кралу в Бразилии

05 июня 2021, 16:22

Представитель агентства Brasil4You заявил, что «Спартак» интересуется полузащитником «Васку да Гамы» Бруно Гомесом.

Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны «Спартака», но пока ничего конкретного.

Бруно Гомес выступает на позиции опорного полузащитника. В прошлом сезоне хавбек провёл 23 матча в бразильской Серии А, не отметившись результативными действиями. Вероятно, что Гомес может стать заменой Алексу Кралу, который может перебраться в «Вест Хэм».

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Все комментарии
ABir
ABir
05 июня в 23:35
Вроде вчера ещё писали, что Крал не нужен молотобойцам! Где все же истина?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
05 июня в 21:00
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    05 июня в 20:57
    Чуть лучше Фукса и Гайча)
    Сп62
    Сп62
    05 июня в 20:00
    Сказали же, что Вест Хэм пока запросы на Крала не подавал. А кандидатов на его место ещё будет много.
    КЭТиК
    КЭТиК
    05 июня в 19:07
    Дорого это будет стоить.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    05 июня в 18:51
    И многие из нас порадуются за Крала! В Вест Хэме вообще собирается чешская диаспора, я посмотрю. Всяко лучше, чем играть за какой-то там Спартак - середняк!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    05 июня в 17:48
    Неужели хуже Педры?
    mihaluch
    mihaluch
    05 июня в 17:08
    Пойдёт но только не в основу.
    makkie
    makkie
    05 июня в 17:08
    Ерунда всё это.
    Васку да Гама вылетел в бразильский ФНЛ и сейчас идёт на последнем месте.
    Зачем Спартаку оттуда игроки? Да еще и сомнительного качества.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    05 июня в 17:03
    Надо Бруно правду рассказать про спартак.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 июня в 16:52
    Главное чтобы Зарема одобрила...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    05 июня в 16:37
    Раз уж ничего конкретного, то и говорить особо не о чем.
    Ironigor
    Ironigor
    05 июня в 16:32
    Сказали же, что пока Руи не придёт в клуб, Крал в команде и покупки новых игроков будут рассматривать вместе с главным тренером !!!
    STVA 1
    STVA 1
    05 июня в 16:25
    Не думаю что он сразу заиграет. Рискованно под ЛЧ
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