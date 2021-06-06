Защитник «Спортинга» Розье отказался переходить в «Спартак»

Защитник «Спортинга» Валентен Розье отклонил предложение московского «Спартака», сообщает Sozcu.
По информации источника, 24-летний французский игрок хочет продолжать карьеру в «Бешикташе», за который он выступал на правах аренды в минувшем сезоне.
В сезоне-2020/21 Розье сыграл в 33 матчах в турецкой Суперлиге, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Ранее информацию об интересе к Розье со стороны «Спартака» комментировал агент футболиста.
ANATOLY KANDAUROV в следующий раз когда будете сарказмировать по поводу величия Спартака, вспомните ники армейцев здесь, на сайте! ЦСКА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, ЦСКА ПЕРВЫЙ и.т.д. и.т.п.
Отвечаю. Это всплески одиночек. А когда дают кличку "народная" - это совсем другое, это уже глобально.
ANATOLY KANDAUROV в следующий раз когда будете сарказмировать по поводу величия Спартака, вспомните ники армейцев здесь, на сайте! ЦСКА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, ЦСКА ПЕРВЫЙ и.т.д. и.т.п.
Отвечаю. Это всплески одиночек. А когда дают кличку "народная" - это совсем другое, это уже глобально.
Бешикташ чемпионом Турции стал и в ЛЧ точно сыграет.
А сам Розье уже поиграл у них в аренде и знает возможности.
Значит Спартаку придётся искать другого правого защитника. Возможно, Розье даже в шорт-листе не было.
Бешикташ чемпионом Турции стал и в ЛЧ точно сыграет.
А сам Розье уже поиграл у них в аренде и знает возможности.
Значит Спартаку придётся искать другого правого защитника. Возможно, Розье даже в шорт-листе не было.
Как там говорил Е.Леонов в "Джентльменах удачи"?
- Так это в Турции, там тепло!
Как там говорил Е.Леонов в "Джентльменах удачи"?
- Так это в Турции, там тепло!
"Не спрашивай, по ком звонит колокол ..." ©
"Не спрашивай, по ком звонит колокол ..." ©
Все ясно))))))
Все ясно))))))
А он ни в какую....
Наверно постеснялся без подарка приходить....
А он ни в какую....
Наверно постеснялся без подарка приходить....