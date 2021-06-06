Защитник «Спортинга» Розье отказался переходить в «Спартак»

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вчера, 11:37

Защитник «Спортинга» отклонил предложение московского «Спартака», сообщает Sozcu.

По информации источника, 24-летний французский игрок хочет продолжать карьеру в «Бешикташе», за который он выступал на правах аренды в минувшем сезоне.

В сезоне-2020/21 Розье сыграл в 33 матчах в турецкой Суперлиге, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ранее информацию об интересе к Розье со стороны «Спартака» комментировал агент футболиста.