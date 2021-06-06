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Защитник «Спортинга» Розье отказался переходить в «Спартак»

вчера, 11:37

Защитник «Спортинга» Валентен Розье отклонил предложение московского «Спартака», сообщает Sozcu.

По информации источника, 24-летний французский игрок хочет продолжать карьеру в «Бешикташе», за который он выступал на правах аренды в минувшем сезоне.

В сезоне-2020/21 Розье сыграл в 33 матчах в турецкой Суперлиге, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ранее информацию об интересе к Розье со стороны «Спартака» комментировал агент футболиста.

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 16:53
    Mi6
    Mi6
    вчера в 15:55
    Он прав - зачем портить трудовую...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:14
    -ZIBOROCK--ZIBOROCK- 31 / 507сегодня в 12:43
    ANATOLY KANDAUROV в следующий раз когда будете сарказмировать по поводу величия Спартака, вспомните ники армейцев здесь, на сайте! ЦСКА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, ЦСКА ПЕРВЫЙ и.т.д. и.т.п.
    Отвечаю. Это всплески одиночек. А когда дают кличку "народная" - это совсем другое, это уже глобально.
    Ванечка
    Ванечка
    вчера в 14:51
    Что и следовало ожидать
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    вчера в 14:31
    Парень оказался не глупым)
    ABir
    ABir
    вчера в 13:31
    Все, что не делается - к лучшему
    cska59
    cska59 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:19
    Шансы крайне низкие.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 12:43
    ANATOLY KANDAUROV в следующий раз когда будете сарказмировать по поводу величия Спартака, вспомните ники армейцев здесь, на сайте! ЦСКА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, ЦСКА ПЕРВЫЙ и.т.д. и.т.п.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 12:37
    скоро и турецкая лига нас обгонит в рейтинге УЕФА
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:37
    Так вроде Спартак тоже в ЛЧ прополз. Или шансов пройти в группу нет совсем,?
    makkie
    makkie
    вчера в 12:35
    Логично, наверное.

    Бешикташ чемпионом Турции стал и в ЛЧ точно сыграет.
    А сам Розье уже поиграл у них в аренде и знает возможности.
    Значит Спартаку придётся искать другого правого защитника. Возможно, Розье даже в шорт-листе не было.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 12:34
    Вероятно - боится русских морозов!

    Как там говорил Е.Леонов в "Джентльменах удачи"?

    - Так это в Турции, там тепло!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 12:34
    Вместо этой сказки запущена легенда "О величии Спартака"
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Злющий юмор, даже сарказм относительно "перманентного похмелья" понял и воспринял вполне адекватно. Сам чувствую. что с возрастом юмор становится все мрачнее.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 12:32
    Переходить не хотят в первую очередь в РПЛ! Заманить в Россию можно либо "лавочника" либо большим гонораром, а на это способна лишь одна команда!
    "Не спрашивай, по ком звонит колокол ..." ©
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    вчера в 12:31
    сообщает Sozcu.
    Все ясно))))))
    swed27
    swed27
    вчера в 12:29
    В отличии от Спартака в Бешикташе можно развиваться
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:29
    Француз настолько "силен", что ему не нашлось места в нормальном клубе чемпионата Франции...пусть дальше глотает пыль и турецкие лиры...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:28
    За честь бы принял...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 12:26
    А что, сказка что Спартак это русская Барселона уже не работает ?
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 12:22
    В настоящее время бешикташ именитее ,чем спартак, история спартака это в прошлом,а люди обычно живут настоящим временем,возможно от этого, розье и отталкивается!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:19
    Его на День Рождения пригласили...
    А он ни в какую....
    Наверно постеснялся без подарка приходить....
    particular
    particular ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:18, ред.
    Бываю часто с Вами согласен, но вечное состояние похмелья и нежелание колоться об острые углы своих и чужих высказываний, склоняют меня к дистанцированию от колких фраз...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 12:07
    Молодые в РПЛ не поедут .Видали они её в гробу ! Даже Турция для них слаще . Старичков надо подискивать .
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    вчера в 12:07
    Отсюда вывод. Бешикташ - это лучше , чем сериал "Федун, Зарема и проходной двор"
    particular
    particular
    вчера в 11:58
    Французик перед отказом, наверное, даже не задумывался...
    True Story
    True Story
    вчера в 11:54
    Никогда такого не было, и вот опять
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:47
    Ну что ...он сделал свой выбор
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:45
    Умница! Значит адекватный человек.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:43
    Правильно и сделал...
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