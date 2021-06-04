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«Спартак» нацелился на подписание хавбека «Торино»

04 июня 2021, 20:33

Полузащитник «Торино» Саша Лукич заинтересовал московский «Спартак».

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что к 24-летнему сербскому хавбеку, помимо московского клуба, интерес проявляет «Кристал Пэлас».

Отмечается, что Лукичу интересны оба варианта — выбрав «Пэлас», он может играть в АПЛ, если перейдет в «Спартак», то примет участие в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

На данный момент Лукич изучает предложенные варианты, «Торино» в свою очередь хочет сохранить игрока.

Ранее к игроку интерес проявлял «Тоттенхэм».

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ batog (раскрыть)
05 июня в 18:04
Это из наблюдений, за нашими клубами выступающие на евро арене, спартак не исключение, вот увидешь сам,а мой клуб ростов всю мою жизнь ,может спартачи и выйдут из группы,но сомневаюсь!!! Удачи.
Loko best 1
Loko best 1 ответ vinjard (раскрыть)
05 июня в 16:22
Я не знаю по чьей там идеи финал должен был быть английским,футбол все расставил по местам.
sir_Alex
sir_Alex
05 июня в 10:44
Либо поедет в АПЛ, либо останется в Турине.
batog
batog ответ zooveterinar (раскрыть)
05 июня в 09:04
Это тебе Бог футбольный пошептал на ухо? Или ты за Зенит болеешь?
True Story
True Story
05 июня в 08:51
Сыграть 6 матчей в ЛЕ или 38 матчей в АПЛ - конечно Пэлэс перспективнее
SHMEL258
SHMEL258
05 июня в 07:17
В итоге останется в Торино.
Aliks
Aliks
05 июня в 04:53
Куда им столько? Совсем на другие позиции нужны игроки.
Шуnя771
Шуnя771
05 июня в 00:54
Сколько можно "нацеливаться"?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 июня в 23:47, ред.
Лукича можно даже и не ждать. Европейская молодёжь не то что наша, она с амбициями. И из двух зол выберут меньшее. К нам, в основном, из Европы едут старички доигрывать, вроде Л. Адриано, Мозеса. Ну и на том спасибо. Какую никакую, а пользу приносят. А за молодыми можно и не гоняться. Если только из Южной Америки, как перевалочный пункт на пути в Европу. Жаль никогда не обращают свои взоры на Японию и Корею. Есть очень приличные ребята, работоспособность у которых зашкаливает, и не дорогие.
vinjard
vinjard ответ Loko best 1 (раскрыть)
04 июня в 22:55
Не только МЮ, но и Арсенал вынес. Хотя по идеи финал чисто английским должен был быть, а тут какой-то Вильяреал выиграл их обоих.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 июня в 22:20, ред.
У Спартака хавбеков и напов на 4 команды хватит....
Зачем покупать ???...чтоб потом Фейеноордам в аренды раздавать ???

Осталось прикупить 2-х защитников...и реанимировать Бакаева...
И незачем тратиться...
Denfard
Denfard
04 июня в 22:18
РФС говорил, что в 2021 - 2022 г в РПЛ будет выступать 18 команд я знаю только 16 , а где ещё две кто эти команды - тишина. По мне в РПЛ должно играть 24 Команды и не меньше так как страна наша огромная , а хороших футболистов почти нет так , что на ЧЕ надеяться не приходится всё ровно Бельгии и Дании проиграем Финляндию может обыграем и домой как сборная по хоккею.
Loko best 1
Loko best 1 ответ vinjard (раскрыть)
04 июня в 22:17
Ну да,ну да,это поэтому вторая команда АПЛ проиграла финал ЛЕ Вильярреалу?
valt134
valt134
04 июня в 21:59
Уши болят от перечня игроков, которых хотят подписать российские клубы. Надо писать о уже свершившихся контрактах.
протон1
протон1
04 июня в 21:53
второй сорт берем. а высший сорт не едит. едут только сдерать бабла и домой
КЭТиК
КЭТиК
04 июня в 21:30
Это вряд ли случится.
Ironigor
Ironigor
04 июня в 21:30
Уже все эти слухи опровергли в стане Спартака, пока не приедет Руи , никаким слухам верить нет смысла !!!
Как поняли ,приём ?!! Крякве не верить !!!
Rheinfall
Rheinfall
04 июня в 21:24
Неплохой кстати футболист , но если из АПЛ интерес есть то скорее всего в Спартаке его не будет и не надо его манить бешеным окладом.
particular
particular ответ makkie (раскрыть)
04 июня в 21:15
Можно тупо открещиваться, а можно плести кружева загадочности, дезориентируя всех... В том числе и себя 😉
makkie
makkie
04 июня в 21:02, ред.
Очередная утка из Италии.
Что ж, летом Фетисову предстоит засучить рукава и поработать в опровержении слухов.
Трезвый повар
Трезвый повар
04 июня в 21:00
zooveterinar, судя по кубку призы какие-то получаешь от соккера, а сам Спартак постоянно троллишь и пишешь название клуба с маленькой буквы
Anisovich
Anisovich
04 июня в 21:00
Верните лучше Кокорина.
vinjard
vinjard
04 июня в 21:00, ред.
Правильный выбор это конечно АПЛ и не важно играет Еврокубках Кристал Пэлас, или нет. Там каждый матч выше уровнем чем ЛЕ.
Супервайзер
Супервайзер
04 июня в 21:00
Слухи, слухи и 31и ....
YVG
YVG
04 июня в 20:59, ред.
Зря нацелился спартак, на АПЛ его никто не поменяет.
BDA8181
BDA8181
04 июня в 20:55
ну тут выбора два как правильно отметил автор)) Или АПЛ или играть в Торино дальше)) Клубы РПЛ думаю мало кого заинтерисуют))
zooveterinar
zooveterinar
04 июня в 20:46
Перейдя в спартак , он максимум три игры сыграет в лч,а потом вылетит из нее вместе со спартаком,как пробка из шампэнського, пролетев даже мимо лиги европы!!!!
mihaluch
mihaluch
04 июня в 20:44
Саша всем интересен.
LOpp
LOpp
04 июня в 20:43
Судя по трансферной стоимости, игрок среднего уровня.
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