«Спартак» нацелился на подписание хавбека «Торино»

Полузащитник «Торино» Саша Лукич заинтересовал московский «Спартак».
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что к 24-летнему сербскому хавбеку, помимо московского клуба, интерес проявляет «Кристал Пэлас».
Отмечается, что Лукичу интересны оба варианта — выбрав «Пэлас», он может играть в АПЛ, если перейдет в «Спартак», то примет участие в Лиге чемпионов или Лиге Европы.
На данный момент Лукич изучает предложенные варианты, «Торино» в свою очередь хочет сохранить игрока.
Ранее к игроку интерес проявлял «Тоттенхэм».
Зачем покупать ???...чтоб потом Фейеноордам в аренды раздавать ???
Осталось прикупить 2-х защитников...и реанимировать Бакаева...
И незачем тратиться...
Зачем покупать ???...чтоб потом Фейеноордам в аренды раздавать ???
Осталось прикупить 2-х защитников...и реанимировать Бакаева...
И незачем тратиться...
Как поняли ,приём ?!! Крякве не верить !!!
Как поняли ,приём ?!! Крякве не верить !!!
Что ж, летом Фетисову предстоит засучить рукава и поработать в опровержении слухов.
Что ж, летом Фетисову предстоит засучить рукава и поработать в опровержении слухов.