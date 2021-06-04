«Спартак» нацелился на подписание хавбека «Торино»

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04 июня 2021, 20:33

Полузащитник «Торино» заинтересовал московский «Спартак».

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что к 24-летнему сербскому хавбеку, помимо московского клуба, интерес проявляет «Кристал Пэлас».

Отмечается, что Лукичу интересны оба варианта — выбрав «Пэлас», он может играть в АПЛ , если перейдет в «Спартак», то примет участие в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

На данный момент Лукич изучает предложенные варианты, «Торино» в свою очередь хочет сохранить игрока.

Ранее к игроку интерес проявлял «Тоттенхэм».