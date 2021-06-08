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Фоден — о стрижке: «Хочу привнести немного Гаскойна в игру сборной Англии»

вчера, 20:25

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден рассказал, зачем подстригся в стиле известного футболиста сборной Англии Пола Гаскойна перед Евро-2020.

Я помню, как смотрел по телевизору лучшие моменты игры Гаскойна. Я знаю, что это значит для страны. Было бы неплохо, если бы я попытался привнести немного Газзы [прозвище Гаскойна] в игру сборной Англии.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 21:44
Немного Пола Гаскойна ;
Пить в запой, курить , играть в карты и сквернословить я научился раньше, чем познакомился с мячом.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:04
Зачем привозить немного Гаскойна привози много.
311
311 ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
вчера в 20:47
Опередил)
311
311
вчера в 20:47
Ну тогда с бухлом подходи!)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 20:41
Ну тогда грузовик с пивом подгони и будешь точно как Гаскойн
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