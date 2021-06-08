Фоден — о стрижке: «Хочу привнести немного Гаскойна в игру сборной Англии»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии рассказал, зачем подстригся в стиле известного футболиста сборной Англии перед Евро-2020.

Я помню, как смотрел по телевизору лучшие моменты игры Гаскойна. Я знаю, что это значит для страны. Было бы неплохо, если бы я попытался привнести немного Газзы [прозвище Гаскойна] в игру сборной Англии.