Фоден — о стрижке: «Хочу привнести немного Гаскойна в игру сборной Англии»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден рассказал, зачем подстригся в стиле известного футболиста сборной Англии Пола Гаскойна перед Евро-2020.
Я помню, как смотрел по телевизору лучшие моменты игры Гаскойна. Я знаю, что это значит для страны. Было бы неплохо, если бы я попытался привнести немного Газзы [прозвище Гаскойна] в игру сборной Англии.
Пить в запой, курить , играть в карты и сквернословить я научился раньше, чем познакомился с мячом.
Пить в запой, курить , играть в карты и сквернословить я научился раньше, чем познакомился с мячом.