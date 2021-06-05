От стильной «Фиорентины» до ужасной «Перуджи». Лучшие и худшие формы Серии А

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сегодня, 09:40

Италия уже давно считается одной из мировых столиц моды, а в Серии А часто создаются одни из самых эстетичных форм, которые когда-либо видели в футболе.

Во многом это связано со стильными цветами и оригинальными комбинациями, которые вы не ожидаете увидеть на футбольных формах где-либо еще, кроме Италии.

Три крупнейших клуба страны — «Милан», «Интер» и «Ювентус» славятся своими футболками, стоит боссам этих клубов хоть немного изменить традиционные цвета — фанаты устраивают протесты.

Впрочем, мода — это то место, где нужно выходить за рамки. Иногда это получается, а иногда — нет. Давайте вспомним самые культовые формы Серии А за последнее время.

Топ-10 лучших форм

10. Домашняя форма «Ромы». Сезон 2000-01

Батистута не смог выиграть титул с «Фиорентиной», но сразу же привел «Рому» к первому Скудетто с 1983 года. Эффектный дизайн, который отличается толстым круглым вырезом на воротнике.

9. Домашняя форма «Брешии». Сезон 2001-02

Многие думали, что же значит эта гигантская буква «V». История нас отсылает к 1920-м годам, когда клуб использовал стадион команды «Виртус». Форма сезона 2001-02 стала культовой, поскольку в этом сезоне Пеп Гвардиола и Роберто Баджо вместе выходили на поле в составе «Брешии». Лука Тони и Андреа Пирло — другие известные игроки, которые носили эту футболку в тот период.

8. Домашняя форма «Наполи». Сезон 1986-87

В Неаполе живут одни из самых страстных фанатов во всей Италии. Эту футболку 1987 года с фамилией Марадона на спине, скорее всего, можно будет увидеть в городе и сейчас. В 2018 году редкая красная футболка «Наполи», которую носил Марадона в 1989 году, была продана на аукционе в Турине всего за 14000 долларов.

7. Домашняя форма «Ювентуса». Сезон 1997-98

Это был третий сезон подряд, в котором Марчелло Липпи вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов, и, возможно, это была их лучшая команда за всю историю. Алессандро Дель Пьеро, вероятно, провел свой лучший сезон в карьере, а Зинедин Зидан завоевал «Золотой мяч». Черно-белые полосы, унаследованные от английского клуба «Ноттс Каунти» в начале 20-го века, здесь выделяются тем, что они особенно широкие и переходят в большой воротник.

6. Домашняя форма «Милана». Сезоны 1990-92

Знаменитые красно-черные полосы «Милана» были выбраны одним из основателей клуба, англичанином Гербертом Килпином, который сказал:

Мы собираемся стать командой дьяволов. Мы будем красными словно пламя, которое оживит наши души, и черными словно страх, который испытают наши противники.

Команды, играющие против «россонери» в период с 1991 по 1993 год, определенно чувствовали страх — Фабио Капелло привел команду с Паоло Мальдини, Франко Барези, Руудом Гуллитом и Марко ван Бастеном к ошеломляющим 58 матчам без поражений за этот период.

5. Домашняя форма «Пармы». Сезон 1998-99

«Парма» продемонстрировала свои желто-синие цвета всему миру, когда завоевала Кубок УЕФА в Москве. Это был звездный час для клуба, который до 1990 года играл в низших лигах Италии. Звездная команда с Джанлуиджи Буффоном, Фабио Каннаваро, Хуаном Себастьяном Вероном и Эрнаном Креспо завоевала сердца множества новых болельщиков, которые не знали, что в прошлом клуб носил белые футболки с черным крестом в качестве домашней формы. Желто-синие цвета появились ради ассоциации с владельцами клуба — Parmalat, но после финансового краха молочного гиганта «Парма» вернулась к своему монохромному дизайну.

4. Домашняя форма «Лацио». Сезон 1998-99

Этот комплект был у «Лацио», когда клуб находился на вершине, в том сезоне они выиграли Кубок обладателей кубков в Бирмингеме. Кристиан Вьери носил эту форму в свой единственный сезон в «Лацио», играя вместе с Марсело Саласом в атаке «бьянкочелести». Эти футболки занимают особое место в сердцах фанатов, нынешний производитель экипировки клуба выпустил почти идентичную форму в прошлом сезоне, чтобы отметить 120-летие «Лацио».

3. Третья форма «Интера». Сезон 1997-98

«Интер» тогда побил мировой трансферный рекорд, подписав Роналдо из «Барселоны». Они четыре года подряд не могли завоевать трофеи, но сенсационно покончили с этой засухой, победив в финале Кубка УЕФА «Лацио» со счетом 3:0. Третья форма «Интера» только добавила зрелищности этому торжеству.

2. Домашняя форма «Сампдории». Сезоны 1990-92

Это, несомненно, лучший период в истории «Сампдории». Во главе с великолепным дуэтом Роберто Манчини и Джанлукой Виалли в атаке команда дважды подряд выходила в финалы Кубка обладателей кубков, прежде чем выиграть Серию А в 1991 году и дойти до финала Кубка европейских чемпионов в следующем сезоне.

Синяя футболка с культовыми красными, черными и белыми линиями посередине — намек на происхождение клуба после слияния двух команд; «Сампьердаренезе» (чья форма была красно-черной) и «Андреа Дориа» (бело-синяя форма с Георгиевским крестом).

1. Домашняя форма «Фиорентины». Сезон 1999-2000

В сезоне 1998-99 «Фиорентина» была близка к победе в Серии А, но заняла третье место — этого достаточно, чтобы впервые выйти в Лигу чемпионов. «Ла Виола» добилась этого в памятном комплекте от Nintendo, но форма следующего сезона только дополнила ее насыщенным белым цветом и логотипом производителя Fila в виде буквы «F» на рукавах и шортах. Батистута, Руй Кошта и другие обыграли МЮ с «Арсеналом» и сыграли вничью 3:3 с «Барселоной», чтобы эта форма надолго запомнилась всем.

Топ-10 худших форм

10. Домашняя форма «Перуджи». Сезон 2001-02

Эта форма была произведена компанией Galex, основанной сыном владельца клуба Лучано Гауччи. Это могло бы объяснить её сомнительное качество.

9. Домашняя форма «Сиены». Сезон 2004-05

Этот комплект скорее напоминает шахматную доску, чем футбольную форму.

8. Гостевая форма «Эмполи». Сезон 2005-06

Этот дизайн, вероятно, отлично смотрелся на бумаге, но во время игры синяя полоса на футболках и шортах теряет баланс, поэтому весь смысл концепции теряется.

7. Третья форма «Кальяри». Сезон 2016-17

Это, разумеется, смело, но слишком ярко.

6. Гостевая форма «Фиорентины». Сезон 1991-92

Это был первый сезон Батистуты в клубе. Вероятно, аргентинцу не сказали, что на футболках будет использовано такое странное сочетание полос и треугольников, иначе он бы отказал «фиалкам».

5. Гостевая форма «Аталанты». Сезон 2013-14

Эту форму можно назвать «бананы в пижамах».

4. Гостевая форма «Милана». Сезон 2014-15

Эта футболка (по мнению клуба) должна была отдать дань уважения Бразилии, которая принимала тем летом чемпионат мира, а также всем бразильским звездам прошлого и настоящего, которые представляли «россонери». Неудивительно, что две бразильские звезды клуба того времени (Кака и Робиньо) покинули «Милан» еще до начала сезона 2014/15.

3. Третья форма «Наполи». Сезон 2013-14

Камуфляжный стиль, который явно никогда бы не использовали военные. Слишком уж заметно. Получился хаос, а не камуфляж.

2. Гостевая форма «Ювентуса». Сезон 2000-01

Сложно увидеть партнера, если на нем надета такая форма.

1. Третья форма «Интера». Сезон 2016-17

Даже представить сложно, почему руководители клуба выбрали именно такой кислотный цвет.

Ясно, что очень много усилий было вложено в дизайн футболки, которая, откровенно говоря, выглядит ужасно.