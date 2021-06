Перед Евро-2020 Фоден постригся в стиле Гаскойна

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии перед Евро-2020 подстригся в стиле известного футболиста сборной Англии .

Данную стрижку Гаскойн носил на чемпионате Европы 1996 года, который проходил в Англии. Тогда сборная «трёх львов» дошла до полуфинала турнира, где уступила Германии по пенальти.

Phil Foden’s got a new look—a tribute to Paul Gascoigne at Euro ’96 ✂️ pic.twitter.com/ShMnRmAcZk