Экс-защитник «Зенита» Ломбертс вошёл в тренерский штаб «Гента»

Бывший защитник «Зенита» сообщил о том, что вошёл в тренерский штаб «Гента».

Я в порядке. Недавно получил новую работу – буду ассистентом главного тренера в «Генте». Это ещё один вызов в моей жизни. Не знаю, насколько получится у меня быть тренером. Попробую и сделаю выводы. Но, думаю, мне это понравится. Буду работать вместе с очень сильным специалистом [Хейном Ванхазебруком], у которого смогу многому научиться. Сам же передам свой опыт игрокам.

Информация о том, что я могу работать скаутом в «Зените»? Нет. Никто из «Зенита» со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась.