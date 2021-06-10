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Экс-защитник «Зенита» Ломбертс вошёл в тренерский штаб «Гента»

сегодня, 07:41

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс сообщил о том, что вошёл в тренерский штаб «Гента».

Я в порядке. Недавно получил новую работу – буду ассистентом главного тренера в «Генте». Это ещё один вызов в моей жизни. Не знаю, насколько получится у меня быть тренером. Попробую и сделаю выводы. Но, думаю, мне это понравится. Буду работать вместе с очень сильным специалистом [Хейном Ванхазебруком], у которого смогу многому научиться. Сам же передам свой опыт игрокам.

Информация о том, что я могу работать скаутом в «Зените»? Нет. Никто из «Зенита» со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась.

Ранее появилась новость о том, что «Зенит» может возглавить наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович.

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Все комментарии
Liverpoolets
Liverpoolets
сегодня в 11:32
Очень хороший футболист был. Удачи ему в команде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:52
Молодец,не потерялся!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:23
Неплохо пристроился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:54
Весьма толковый был футболист, может принести пользу...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:46
Что хорошего он принесет* Вопрос.
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