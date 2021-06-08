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Хачатурянц назвал имя нового главы VAR в России

вчера, 16:42

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Кирилл Верхолетов займет пост руководителя проекта системы видеоассистента рефери (VAR) в России.

3 июня Леонид Калошин, который занимал эту должность с 2017 года, покинул пост в связи с истечением срока контракта.

Кирилл Верхолетов станет новым руководителем проекта офиса VAR, сейчас уже согласовано фактически, проходит техническое оформление. Человек очень опытный, я надеюсь, что он внесет свежую струю во все это движение, исправит ошибки, которые у нас накопились. Мы понимаем, что много критики было в отношении VAR.

Калошин больше не будет сотрудничать с VAR, никак. Мы очень благодарны ему за работу, которую он провел, он был у самых истоков данного направления. Я высказал такую точку зрения, что меня не устраивало то количество скандалов, которые были вокруг работы VAR, а также не устраивало то положение, при котором судьи получают разные трактовки по эпизодам от главы департамента судейства РФС и главы руководства VAR.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:35
пусть рулит внятно !
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:59
Фиг знает, что за человек) Главное, что это не Вилков!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Ты чьих будешь,? Х. О. Л. О. П.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:18
А можно с ВАРевом расторгнуть пожизненный контракт,по обоюдному согласию сторон???
berda2003
berda2003
вчера в 17:38
армяшка рулит... из евроцемента?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:33
Мы, я, ждём перемен.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:27
Хреновый глава оказался.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:06, ред.
Достаточно молодой(37лет), но уже имеет достаточный опыт административной и управленческой работы в системе футбольных арбитров. Можно надеяться, что полученное техническое образование в Московском Государственном Институте Радиотехники, Электроники и Автоматики наверняка поспособствует внедрению прогрессивных систем контроля взятия ворот и 3D моделирования при определении офсайда и других спорных моментов во время проведения футбольных матчей, способных значительно облегчить работу арбитров при вынесении объективных решений.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:06, ред.
Как только появился ВАР, Колошин не сходил с экранов ТВ, раздавал многочисленные интервью налево и направо. Но как только начались громкие скандалы, мужичок просто пропал, растворился. ВАР - вещь полезная, но сидеть за ним должны непредвзятые, грамотные судьи. Если Вилков в поле косячил, так он и ВАРе творил то же самое. Судей надо готовить более серьезно. Должны придти молодые, хорошо обученные ребята.
Хочется верить, что скандалов в следующем сезоне будет меньше.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 17:01, ред.
Ок, внимательней буду.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:59
Да, из-за знака сайта.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:58
Это из-за6 что-ли? Я на эту отсылку даже внимания не обратил, надо было просто заретушировать - поленился)))
beefs
beefs
вчера в 16:56
будем надеяться что работа ВАР будет справедливой и объективной...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:55
Кукуяна и безбородова это не касается, у них свои правила футбола.
Prichal
Prichal
вчера в 16:48
Если якобы арбитр Федотов поддерживает кандидатуру Верхолетова, то справедливости в судействе опять не жди.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:46
Расстрельная должность
Anisovich
Anisovich
вчера в 16:44
В честь столетия спартака самая что ни есть нужная тарасовке кандидатура.
shlomo
shlomo
вчера в 16:44
Посмотрим что навоюет этот человек
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