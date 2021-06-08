Хачатурянц назвал имя нового главы VAR в России

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Кирилл Верхолетов займет пост руководителя проекта системы видеоассистента рефери ( VAR ) в России.

3 июня Леонид Калошин, который занимал эту должность с 2017 года, покинул пост в связи с истечением срока контракта.

Кирилл Верхолетов станет новым руководителем проекта офиса VAR , сейчас уже согласовано фактически, проходит техническое оформление. Человек очень опытный, я надеюсь, что он внесет свежую струю во все это движение, исправит ошибки, которые у нас накопились. Мы понимаем, что много критики было в отношении VAR .