Хачатурянц назвал имя нового главы VAR в России

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Кирилл Верхолетов займет пост руководителя проекта системы видеоассистента рефери (VAR) в России.
3 июня Леонид Калошин, который занимал эту должность с 2017 года, покинул пост в связи с истечением срока контракта.
Кирилл Верхолетов станет новым руководителем проекта офиса VAR, сейчас уже согласовано фактически, проходит техническое оформление. Человек очень опытный, я надеюсь, что он внесет свежую струю во все это движение, исправит ошибки, которые у нас накопились. Мы понимаем, что много критики было в отношении VAR.
Калошин больше не будет сотрудничать с VAR, никак. Мы очень благодарны ему за работу, которую он провел, он был у самых истоков данного направления. Я высказал такую точку зрения, что меня не устраивало то количество скандалов, которые были вокруг работы VAR, а также не устраивало то положение, при котором судьи получают разные трактовки по эпизодам от главы департамента судейства РФС и главы руководства VAR.
Хочется верить, что скандалов в следующем сезоне будет меньше.
Всем здоровья.
Хочется верить, что скандалов в следующем сезоне будет меньше.
Всем здоровья.