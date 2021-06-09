Маурицио Сарри возглавил «Лацио»

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вчера, 18:21

«Лацио» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды.

Фабрицио Романо ранее сообщал, что Сарри подписал с «Лацио» контракт до июня 2023 года.

Николо Шира утверждал, что зарабатывать Сарри будет 3 млн евро за сезон плюс 0.5 млн, если клуб по итогам кампании квалифицируется в Лигу чемпионов.