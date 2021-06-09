ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2021/2022

Маурицио Сарри возглавил «Лацио»

вчера, 18:21

«Лацио» на официальном сайте объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

Фабрицио Романо ранее сообщал, что Сарри подписал с «Лацио» контракт до июня 2023 года.

Николо Шира утверждал, что зарабатывать Сарри будет 3 млн евро за сезон плюс 0.5 млн, если клуб по итогам кампании квалифицируется в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:59
.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
вчера в 20:40
    Kostya P.
    Kostya P. ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 20:31
    Возможно , интереснейший за последние лет 15. Очень много вопросов. Получится ли у Спалетти , Сарри и Моуриньо (для него , в случае очередного провала дальше только Катары , МЛС или роль эксперта)? Готов ли Индзаги к такому высокому уровню и вернёт ли Аллегри на этот уровень Юве? Будет ли Милан инвестировать средства в усиленные состава( без этого , мне кажется , ничего хорошего его не ждёт ни в сериале , ни та ЛЧ)? И сможет ли Аталанта серьезно замахнуться на скудетто в этот раз , или , наоборот потеряет место в ЛЧ?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ particular (раскрыть)
    вчера в 20:29
    Сарри вдувает подопечным на тренировке:
    3ton
    3ton
    вчера в 20:18
    Будет обыгрывать Ювентус
    Приятного просмотра 🙂
    particular
    particular
    вчера в 20:03
    Пожалуй, Сарри тот, кто кашу маслом не испортит... Где вдует, где вкурит 😉
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 19:23
    Жаркий сезон ожидается в Италии
    1bear
    1bear
    вчера в 19:22
    для Лацио точно хуже не будет
    Футболтус
    Футболтус
    вчера в 19:20
    Интереснее станет Серия А. Лацио составит конкуренцию, будет весело
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 19:17
    А почему бы и нет.
    galem72
    galem72
    вчера в 19:16
    Повезло римским Орлятам. Сарри заточен под СериАл. Удачи им!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:15
    Хороший тренер, возразить нечего.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:09, ред.
    В последних двух клубах в Челси и Ювентусе Маурицио Сарри проработал по одному году, с Челси занял 3 место в АПЛ и выиграл Лигу Европы, а с Ювентусом чемпионат Италии. Но клубы, которые амбициозно настроенные всегда хотят многого и сразу, особенно победу в Лиге Чемпионов. И любая неудача в этом турнире становится для тренера как дамоклов меч, который может опуститься в любой момент, как только команда оступится. Так что в Лацио совсем другой подход и времени для Сарри будет достаточно, чтобы показать результат, который выведет команду на верхнею строку турнирной таблицы и сможет навязать борьбу за чемпионство. Сарри достаточно хорошо знает итальянский футбол, чтобы с Лацио осуществить все свои идеи которые он вынашивал и разрабатывал в течении всей своей тренерской карьеры. Удачи 
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 19:04, ред.
    У Лацио более-менее подходящий состав в центре поля под стиль Сарри. 4-5 место возьмет курилка
    juvenale
    juvenale
    вчера в 18:54
    juvenale
    juvenale
    вчера в 18:53
    juvenale
    juvenale
    вчера в 18:48
    отличный вариант для Лацио,вот только кроме полузащиты для его там ничего нет
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 18:44
    Ждем возвращения Игуаина в Италию )))
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    вчера в 18:35
    Теперь замес с Ромой будет ещё жарче. Помню, как курильщик, тренируя Челси, едва не надрал переводчику задницу)
    Viduka
    Viduka
    вчера в 18:26
    Жоржиньо пакует чемоданы:)
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