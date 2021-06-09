Маурицио Сарри возглавил «Лацио»

«Лацио» на официальном сайте объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.
𝙐𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇𝙀 🤝— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021
Maurizio Sarri è il nuovo allenatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale ⚪️🔵
➡️ https://t.co/rfiKjcRd4S pic.twitter.com/c13ZOstWmB
Фабрицио Романо ранее сообщал, что Сарри подписал с «Лацио» контракт до июня 2023 года.
Николо Шира утверждал, что зарабатывать Сарри будет 3 млн евро за сезон плюс 0.5 млн, если клуб по итогам кампании квалифицируется в Лигу чемпионов.