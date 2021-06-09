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Стогниенко и Талалаев прокомментируют матч Бельгия — Россия

сегодня, 07:19
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Бельгии прокомментируют Владимир Стогниенко и главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев. Об этом комментатор сообщил в своём телеграм-канале.

Трансляция матча состоится 12 июня на канале «Россия-1». Начало встречи — 22:00 мск.

Ранее стало известно о том, что наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментирует два матча Евро-2020 на Первом канале.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:34
По крайней мере, истерить не будут.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:44
Это типа самые крутые комментаторы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:58
Эти двое справятся. Все лучше Черданцева и Генича. Вчера Россию с Нидерландами показывали Евро 2008, комментировал Черданцев. Какое же это было убожество. Ни малейшего уважения к сопернику. Одно и то же раз по пятнадцать повторял , как же нудно все это было.
Может Стогниенко и не лучший, но Талалаев мужик грамотный поможет ему.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:26
Так себе коментаторы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:25
Удачи нашей сборной...
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