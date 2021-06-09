Стогниенко и Талалаев прокомментируют матч Бельгия — Россия

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сегодня, 07:19

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Бельгии прокомментируют Владимир Стогниенко и главный тренер «Ахмата» . Об этом комментатор сообщил в своём телеграм-канале.

Трансляция матча состоится 12 июня на канале «Россия-1». Начало встречи — 22:00 мск.

Ранее стало известно о том, что наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментирует два матча Евро-2020 на Первом канале.