ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Сотрудник «Ман Сити» выставил на продажу машину, которую ему подарил Агуэро

сегодня, 09:03

Нападающий Серхио Агуэро перед своим уходом из «Манчестер Сити» разыграл автомобиль Range Rover Evoque между сотрудниками команды.

Победителем стал один из любимых работников Агуэро — Элли Мэрланд. Однако у сотрудника и его супруги уже есть машины, поэтому они решили выставить авто, которое подарил Агуэро, на продажу на eBay за 23 000 фунтов стерлингов. 5% от продажи машины пара решила пожертвовать детскому хоспису Derian House, который находится в Манчестере.

Напомним, что перед своим уходом из «Манчестер Сити» Агуэро также подарил всем сотрудникам клуба часы.

Все новости
В Петербурге открыли станцию метро «Зенит», где выставили трофеи клуба
Сегодня, 16:32 ФотоКомментарии4
Фаны «Лацио» зарисовали лицо на фреске с Моуриньо дымом от сигареты Сарри
Сегодня, 13:40 ФотоКомментарии10
Акинфеев: «Буду на Евро»
Вчера, 17:06 Комментарии23
Стогниенко и Талалаев прокомментируют матч Бельгия — Россия
Вчера, 07:19 Комментарии6
Руни на отдыхе встретился с бывшими партнёрами по «Манчестер Юнайтед»
08 июня ФотоКомментарии5
Жена Смоллинга: «Мы видели НЛО!»
08 июня Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 13:24
У сотрудника наверное Бентайга, зачем ему Эвок))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:09
Молодец, что хоспису помогает.
abramjan
abramjan
сегодня в 11:47
Зачем этому джантлмену машина барсоглора)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:57
Какой щедрый парень!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:04
А что им хранить всю жизнь эту машину.
An Jo
An Jo
сегодня в 09:30
Всё правильно сделал сотрудник. Мало иметь такую машину, надо её ещё и содержать, налоги, ТО, а там ценник на такое конский, не каждому под силу.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:27
Это их право. И деньги на добро пойдут
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:17
Хороший пример показал остальным.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:11
Его в клубе пожалуй запомнят на долго.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:06
Сотрудник продажная. Козёл!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100