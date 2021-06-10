Сотрудник «Ман Сити» выставил на продажу машину, которую ему подарил Агуэро

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сегодня, 09:03

Нападающий перед своим уходом из «Манчестер Сити» разыграл автомобиль Range Rover Evoque между сотрудниками команды.

Победителем стал один из любимых работников Агуэро — Элли Мэрланд. Однако у сотрудника и его супруги уже есть машины, поэтому они решили выставить авто, которое подарил Агуэро, на продажу на eBay за 23 000 фунтов стерлингов. 5% от продажи машины пара решила пожертвовать детскому хоспису Derian House, который находится в Манчестере.

Напомним, что перед своим уходом из «Манчестер Сити» Агуэро также подарил всем сотрудникам клуба часы.