Акинфеев: «Буду на Евро»

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев в сторис инстаграма сообщил, что отправится на Евро-2020, но не добавил подробностей.
«Буду на Евро…» — написал футболист.
Напомним, что голкипер ЦСКА завершил международную карьеру осенью 2018 года.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России стартует 12 июня матчем против Бельгии.
Недавно главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном вызове Игоря Акинфеева в сборную на Евро.
Артём Дзюба сумел забить в оборонительном чемпионате 20 мячей! Такой результат вряд ли бы показали в РПЛ даже Мбаппе или Холланд! Поэтому, если вратарь начнёт ошибаться, мы всё равно сможем забить больше мячей, чем соперники!!! Сборная России - главный фаворит предстоящего Евро!!!
Артём Дзюба сумел забить в оборонительном чемпионате 20 мячей! Такой результат вряд ли бы показали в РПЛ даже Мбаппе или Холланд! Поэтому, если вратарь начнёт ошибаться, мы всё равно сможем забить больше мячей, чем соперники!!! Сборная России - главный фаворит предстоящего Евро!!!
Поддержит наших на Евро.
Поддержит наших на Евро.