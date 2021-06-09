Акинфеев: «Буду на Евро»

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вчера, 17:06

Бывший голкипер сборной России в сторис инстаграма сообщил, что отправится на Евро-2020, но не добавил подробностей.

«Буду на Евро…» — написал футболист.

Напомним, что голкипер ЦСКА завершил международную карьеру осенью 2018 года.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России стартует 12 июня матчем против Бельгии.

Недавно главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном вызове Игоря Акинфеева в сборную на Евро.