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Акинфеев: «Буду на Евро»

вчера, 17:06

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев в сторис инстаграма сообщил, что отправится на Евро-2020, но не добавил подробностей.

«Буду на Евро…» — написал футболист.

Напомним, что голкипер ЦСКА завершил международную карьеру осенью 2018 года.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России стартует 12 июня матчем против Бельгии.

Недавно главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном вызове Игоря Акинфеева в сборную на Евро.

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Все комментарии
abramjan
abramjan ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 20:30
вы это...как его?...оптимист!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 20:02
Шутка??? Сарказм??? Фантастика???
Знатог
Знатог ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:53
За 20 лет мяч один раз случайно в ногу попал...
альсато
альсато
вчера в 18:50
полностью не надо,а вот НОГА-не помешала бы))))))
zooveterinar
zooveterinar ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:36
Мне так тоже немного думается!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 18:35
Ну, как бы ,эти сборные выше указанные вами первые притинденты на золото!!!,по мне, так если наши выйдут в 1/4 это уже результат!! Учитывая нашу физику,да и голеодоры слабоватые у нас,это надо признать!!! Группа непростая!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:30
Буду на евро.... светить лазером в Шунина, гы гы. Написал футболист
Oplot
Oplot ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
Ну с французами и с немцами не совсем уж легко будет,с ними нужно будет поднапрячься.Тогда возможно и их победим.Остальные сборные со своими минусами,поэтому Черчесов эти слабые стороны видит,и высока вероятность что уверенно победим их.Тем более на Евро наша команда полностью преобразится и будет образца ЧМ 18 года,даже сильнее.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 18:13
Всё же есть сомнения по вратарской позиции! Но у нас великолепная защита, отличная полузащита и очень мощное нападение!!

Артём Дзюба сумел забить в оборонительном чемпионате 20 мячей! Такой результат вряд ли бы показали в РПЛ даже Мбаппе или Холланд! Поэтому, если вратарь начнёт ошибаться, мы всё равно сможем забить больше мячей, чем соперники!!! Сборная России - главный фаворит предстоящего Евро!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:09
Будет там отдыхать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 18:01
А призер - это который из группы не вышел и вылетает после трех игр?
Red blu
Red blu
вчера в 17:52
Удачи нашим на Евро!
Oplot
Oplot
вчера в 17:46
Акинфеев увидит как без него сборная станет призером этого Евро!Шунин очень опытный вратарь и достойно заменит Игоря.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:42
В нынешней ситуации - лучше бы конечно в воротах.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:39
Молодец...
Поддержит наших на Евро.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:31
Я думаю посмотрит из ВИП ложи игру с Бельгией и уедет после 1 тайма, и больше ни ногой на игры Черчес-Дрим -Тим
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:23
Не думаю, что Игорь изменит своё решение и вернётся в ворота сборной, вероятнее всего в качестве зрителя, комментатора...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:20
Уходя, уходи красиво. Не дай Бог пропустит от Бельгии или Дании 3 гола, до конца жизни, не забудет.
David Young
David Young ответ beefs (раскрыть)
вчера в 17:11
Понятное дело что теперь это так. Ведь он завершил карьеры в сборной и отказался возвращаться, не смотря на более чем одно предложение. Если бы не завершил карьеры в сборной, то мог бы всё ещё быть основным её вратарём.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Пусть поболеет с трибун...
beefs
beefs
вчера в 17:09
твое место на трибуне...
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