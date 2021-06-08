Жена Смоллинга: «Мы видели НЛО!»

Жена защитника «Ромы» Криса Смоллинга заявила, что они видели НЛО.
Клянусь вам, мы не были под грибами или другими веществами.
Это точно был не дрон. И это точно был не самолёт. И звуков никаких не было – а дроны их издают.
Оно пролетело на небольшой высоте прямо над нами, а потом рвануло высоко вверх и около часа висело высоко в небе.
Недавно вингер «Реала» Гарет Бэйл рассказал об отношении к теориям о существовании НЛО.
И как назло наверное разрядился телефон))
И как назло наверное разрядился телефон))
А может это Месси в гости прилетал ???)))
А может это Месси в гости прилетал ???)))