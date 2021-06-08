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Жена Смоллинга: «Мы видели НЛО!»

сегодня, 08:51

Жена защитника «Ромы» Криса Смоллинга заявила, что они видели НЛО.

Клянусь вам, мы не были под грибами или другими веществами.

Это точно был не дрон. И это точно был не самолёт. И звуков никаких не было – а дроны их издают.

Оно пролетело на небольшой высоте прямо над нами, а потом рвануло высоко вверх и около часа висело высоко в небе.

Недавно вингер «Реала» Гарет Бэйл рассказал об отношении к теориям о существовании НЛО.

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Все комментарии
ariec93
ariec93
сегодня в 15:45
"и около часа висело высоко в небе"
И как назло наверное разрядился телефон))
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 13:40
Бредятина не существует Нло
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:10
А потом задумалась и добавила: "Трава не наркотик!"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:37
Вы не были под грибами 🍄, а курили шоо ???
А может это Месси в гости прилетал ???)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:27
Слушайте а я ей верю)))Хотя нет))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:07
Все мало им хайпу, и так Жозе подписали
112910415
112910415
сегодня в 10:05
случаются в атмосфере всякие явления, и не обязательно это НЛО
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 09:11
Так Месси в Рому переходит его свои подвозили!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:00
Жена Дзюбы: "Зенит вышел из группы в лиге чемпионов"
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:59
Надо было заснять это дело
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:54
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