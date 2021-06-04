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Арбитр Васильев будет пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ

04 июня 2021, 13:27

РФС завершил проверку в отношении арбитра Станислава Васильева.

Как сообщается, рефери должен быть пожизненно отстранён от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. В скором времени об этом должно быть объявлено официально.

Васильев допустил ошибку в матче 28-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ротором» (0:1), не назначив пенальти в ворота волгоградского клуба в концовке встречи. Позже председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц заявил, что судья отстранён от работы на матчах Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:59
спасибо, что живой !
BDA8181
BDA8181
04 июня в 20:23
Упс, вот это поворот!! А почему тогда не отстранили других деятелей от судейства РПЛ?! Или нашли крайнего)) Тогда нужно и всей бригадой РФс и ЭСК на выход)) заодно как их тама которые бабло считают)) тоже на выход)) ЛЯ вы крысы ребята)) Сами весь сезон отмазывали судей и в 28 туре нашёлся козёл отпущения))))))) ВСЕГДА говорил что чемпионат тухлый помидор после распада союза)) И все шампионы ряженые!!!!!
berda2003
berda2003
04 июня в 20:18
васильев очень белобрысый - надо было красится в брюнета - хачики мужиков альбиносов не любят, только баб...
«Мне всегда было интересно, как работает государственная машина, особенно в ситуации, когда на государственную службу приходят интересные люди с новым взглядом, такие, как, например, Герман Греф, — вспоминал Хачатурянц.
ну, вот ещё один искусственный интеллект...
Wolf77727
Wolf77727
04 июня в 20:10
Так и надо этому ахмату за сливу
13 RUS
13 RUS
04 июня в 20:07
Опять дичь
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
04 июня в 19:39
Прогнила система и, то, что устранили еще одного значит были основания.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 июня в 19:03
Тогда Эвребе нужно расстрелять вообще.
Конфедерат
Конфедерат
04 июня в 18:23
А когда Кукуяна отстранят? Как не судит матч спартачей, обязательно засудит противников. Более наглого арбитра поискать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
04 июня в 17:21
Кто СЛЕДУЮЩИЙ....??? ....Запасные Кукуян и Казарцев...)).
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
04 июня в 17:21
Сначала пусть воспитают достойных а потом отстраняют.
Хачатурянц тот ещё популист.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
04 июня в 17:21
Они виноваты в долгах цска и тёрках внутри клуба? Всё понятно теперь)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
04 июня в 17:11
повезло , а могли бы и к стенке поставить
STVA 1
STVA 1
04 июня в 16:47
А как же Вилков Казарцев?))
pioner1987
pioner1987
04 июня в 16:23
А почему Казарцева не отстраняют пожизненно? Хотя кажется я и так уже знаю ответ: он уже в системе зенита работает, а сейчас просто освобождают место для очередного маньяка Питера
Dinamo
Dinamo ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
04 июня в 16:22
Cколько не смотрел за работой Кукуяна, но увидеть предвзятости в его действиях не смог. То, что он слабый судьишка - факт.
Ну, а Безбородов - ручной арбитр Газпрома. Кто его накажет?
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
04 июня в 16:17, ред.
    Байкал-38
    Байкал-38
    04 июня в 15:38, ред.
    Такое ощущение, что Ашот Хачатурянц просто хайпится и мечтает о славе!
    Я понимаю, что сейчас легко махать шашкой и быть героем в глазах у тех кому надоел "судейский беспредел", но тот же Ашот задаётся вопросом, "А, что дальше?".
    Я понимаю, есть судьи, которые из года в год совершают ошибки влияющие на результат матчей и распределения мест в чемпионате, но есть и судьи у которых есть просто ошибки. А что в топ - 5 нет таких ошибок? Да их полно!!!
    Давайте уберём всех судей и кто будет судить завтра? Для начала надо в себе разобраться! А так у нас и дальше будут случаи, когда судья в поле назначив пенальти ошибся, а судья ВАР не может отменить пенальти, так как это будет нарушением инструкции!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    04 июня в 15:32
    Кукуян, безбородов, относительно недавно егоров.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    04 июня в 15:31
    Слудуюший раз Ашот объявит, что кукуяну и безбородову вручается орден мужества.
    КЭТиК
    КЭТиК
    04 июня в 15:27
    Признали, что не чист на руку, за ошибку пожизненное не дают.
    старина
    старина
    04 июня в 14:41
    Зато казарцев цветет,как майская роза
    abramjan
    abramjan
    04 июня в 14:39
    Впредь будут внимательнее назначать пенальти когда играет сами знаете команда откуда
    RaulitoS
    RaulitoS
    04 июня в 14:22, ред.
    Слили Васильева Стасика...
    PetrTerentyev78
    PetrTerentyev78
    04 июня в 14:14
    "допустил ошибку в матче ... между «Ахматом» и «Ротором» (0:1), не назначив пенальти в ворота волгоградского клуба"
    "председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц"
    Ясно.
    Elliada
    Elliada
    04 июня в 14:06
    Странно все это. Ни с кем не дрался, не играл на ставках. За что такое наказание?
    112910415
    112910415
    04 июня в 14:03
    решение интересное, но странное !
    можно подозревать некие закулисные игры ...
    Мessi 10
    Мessi 10
    04 июня в 14:00
    Странное решение - за одну ошибку пожизненное отстранение. Думается, что при принятии решения руководствовались далеко не спортивными интересами.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    04 июня в 13:55
    Ну что делать ?
    С Ахматкой не поспоришь, а то и Хачатрянца выгонит к чертям собачьим ....
    Хорошо что расстрел запрещен в России.
    makkie
    makkie
    04 июня в 13:44
    Вот такие у нас арбитры: Вилков, Васильев, Казарцев, Мешков...
    Шуnя771
    Шуnя771
    04 июня в 13:39
    Вот теперь мы будем очень внимательно, с затаенным дыханием следить за матчами РПЛ и не менее тщательно созерцать и изучать обвинительные вердикты РФС в адрес провинившихся судей, за не назначение одиннадцатиметровых штрафных, при этом особое внимание будет уделено играм с участием Зенита, Ростова. ЦСКА, Рубина... Да всех! Хотя и в разных ипостасях.
    Вопрос один:
    Хватит ли судей для работы в новых судейских веяниях? Или это исключение?....)
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