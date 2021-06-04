Арбитр Васильев будет пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ

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04 июня 2021, 13:27

РФС завершил проверку в отношении арбитра Станислава Васильева.

Как сообщается, рефери должен быть пожизненно отстранён от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. В скором времени об этом должно быть объявлено официально.