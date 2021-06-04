Арбитр Васильев будет пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ

РФС завершил проверку в отношении арбитра Станислава Васильева.
Как сообщается, рефери должен быть пожизненно отстранён от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. В скором времени об этом должно быть объявлено официально.
Васильев допустил ошибку в матче 28-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ротором» (0:1), не назначив пенальти в ворота волгоградского клуба в концовке встречи. Позже председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц заявил, что судья отстранён от работы на матчах Российской Премьер-Лиги.
Запасаемся поп-корном, следим за развитием событий...
Запасаемся поп-корном, следим за развитием событий...
Вопрос один:
Хватит ли судей для работы в новых судейских веяниях? Или это исключение?....)
Вопрос один:
Хватит ли судей для работы в новых судейских веяниях? Или это исключение?....)