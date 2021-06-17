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Серхио Рамос заплакал во время прощальной пресс-конференции в «Реале»

17 июня 2021, 13:55

Сейчас в Вальдебебасе, тренировочном комплексе «Реала», проходит прощальная пресс-конференция капитана команды Серхио Рамоса.

Во время своей речи Рамос заплакал, пообещав, что вернётся в «Реал».

Вероятным местом продолжения карьеры Рамоса называют «Манчестер Сити».

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
17 июня в 18:51
Не плач!!!!! Мы тебе найдём. Беременную, но честную
NOVA
NOVA
17 июня в 18:30
ну мог бы Перец и оставить Рамоса хотя бы на сезон еще!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 15:37
Вернётся обратно тренером!
Hamman
Hamman
17 июня в 15:11
Всё таки ушёл. Целая эпоха. Помню его появление в клубе, длинноволосый, молодой, часто ошибался. Но что было заметно уже тогда, так это его огромное желание играть и развиваться. И он смог. Стал не только многолетним капитаном, но и легендой клуба. Человек со стальным характером, боец. Сейчас таких, как говорится, не делают. Сколько он вытащил казалось уже проигранных матчей? Сколько решающих голов забил?
Жаль. Не такого прощания с клубом хотели болельщики клуба, да и уверен и он сам. Пару почётных годиков вполне бы провёл на высоком уровне. Но что случилось, то случилось.
Удачи тебе в дальнейшем Серхио! Спасибо за эмоции которые ты дарил своей игрой!
Smoke Buddah
Smoke Buddah
17 июня в 15:08
Ничего, 12 лямов в год ему должно хватить вытирать слёзы по Реалу хоть каждый день)
Сумик
Сумик
17 июня в 15:04
Единственное за что не люблю Реал - так это за их отношение к легендам клуба: Рауль, Касильяс, Роберто Карлос и вот теперь Рамос...
Брулин
Брулин
17 июня в 14:54
Ушла эпоха...А когда уйдут Модрич, Марсело и Бензема, окончательно перелистнётся её последняя страница и начнется совершенно новая история..
Ironigor
Ironigor
17 июня в 14:33
Viva и тут же Chao amigo Сержик !!!
LOpp
LOpp
17 июня в 14:22
Заплакал от радости
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 14:21
Напрашиваются известные вопросы : " Кто виноват и что делать"??? Кому нужен этот уход ??? Ведь это не какой то варяг уходит, уходит легенда клуба. Зачем , куда??? Почему не смогли договориться??? Очень странно все это. Неужели всему виной деньги??? Надеюсь , по прошествии времени, мы узнаем подробности. А пока хочется пожелать Сереге успехов в новом клубе.
Всем здоровья.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 14:08
Один из лучший в истории! У тебя всё получится, Серёга!
Mekail
Mekail
17 июня в 14:08
Много было отдано Реалу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 14:05
Когда то придёт в Реал в качестве тренера.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июня в 14:04
ферес
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 13:55
Так а кто его гонит?
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