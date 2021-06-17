Серхио Рамос заплакал во время прощальной пресс-конференции в «Реале»

Сейчас в Вальдебебасе, тренировочном комплексе «Реала», проходит прощальная пресс-конференция капитана команды Серхио Рамоса.
Во время своей речи Рамос заплакал, пообещав, что вернётся в «Реал».
🎙 @SergioRamos: «Más que un hasta siempre es un hasta luego porque tarde o temprano volveré»— MARCA (@marca) June 17, 2021
Sigue EN DIRECTO el acto de despedida de Sergio Ramos: https://t.co/VWQarCNQdj pic.twitter.com/gtpwYOuQHZ
Вероятным местом продолжения карьеры Рамоса называют «Манчестер Сити».
Жаль. Не такого прощания с клубом хотели болельщики клуба, да и уверен и он сам. Пару почётных годиков вполне бы провёл на высоком уровне. Но что случилось, то случилось.
Удачи тебе в дальнейшем Серхио! Спасибо за эмоции которые ты дарил своей игрой!
Жаль. Не такого прощания с клубом хотели болельщики клуба, да и уверен и он сам. Пару почётных годиков вполне бы провёл на высоком уровне. Но что случилось, то случилось.
Удачи тебе в дальнейшем Серхио! Спасибо за эмоции которые ты дарил своей игрой!