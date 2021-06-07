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«Реал» планирует организовать прощание с Рамосом

сегодня, 14:35

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос близок к уходу из клуба.

ABC сообщает, что мадридский клуб готовится к прощанию с 35-летним футболистом. Президент «Реала» Флорентино Перес планирует обсудить с Рамосом организацию проводов в июне.

В «Реале» хотят, чтобы Рамос сделал фото с двадцатью двумя трофеями, завоеванными в «Реале». Реакция игрока пока неизвестна.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

Камнем преткновения в вопросе продления контракта Рамоса с «Реалом» является длина соглашения. Игрок хочет сделку на два года, клуб предлагает только на один. В то же время пока у Рамоса нет интересных ему предложений от других клубов.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 18:51
ну если все таки решился уйти, то надо конечно достойные проводы, а не как с Касом вышло!! но лучше бы Реал предложил ему контракт по схеме 1+1 и все были бы довольны я думаю!!
Сантус
Сантус
сегодня в 18:24
Тут у всех свои интересы.Да,Сережа много сделал для Реала, но сейчас все выглядит как шантаж.Перес легко с ним простится, не смотря на заслуги.Возраст он и в Африке возраст,как бы хорошо он не играл в данный отрезок.Всегда считал Переса циничным парнишей,но сейчас я с ним соглашусь.Тут ничего личного-только бизнес...)
juvenale
juvenale
сегодня в 18:03
Рамос должен был заканчивать в Реале,но если реально он уходит из-за 2-3 млн....это точно не красиво с его стороны
eleven LC
eleven LC
сегодня в 17:59
Реал всегда относился не хорошо к своим легендарным футболистам-Рауль,Касильяс теперь Рамос!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:05
Всегда был на стороне Переса, но последние события вызывают негодование. Так и до импичмента недалеко. Хотя у него там полная власть.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:45
Роналду ушел - вторые, Рамос уедет - будут бодаться за бронзу...)

Перес сошел с ума. 10 мультов Зидану простил, на Рамосе решил "отбить"?))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:26
Могли бы и уважить легенду и продлить контракт на два года.
Metz57100
Metz57100
сегодня в 16:13
жаль что реал так легко отпускает своих легенд(
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:05
Рамос легенда Реала!!! Сколько матчей он спас, в скольких принес победу и не сосчитаешь. Думалось , что парень еще годик - два поиграет за Реал , но как видно договориться не смоли. Для Реала - это потеря . С прощальным матчем ситуация непонятная. О завершении карьеры Рамос не объявлял, уходить тоже вроде не собирался??? Перес хочет всем показать чего Рамос с Реалом достиг, но вот на понижение зарплаты не согласился - неблагодарный???
Решил Перес перчику насыпать на прощание ?!?
Скоро все прояснится. Ждем решение самого Рамоса.
Всем здоровья.
witynchik
witynchik
сегодня в 14:52
Классный защитник!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:40
Жаль если Серега не закончит карьеру в клубе всей своей жизни!Перец удивительный ид-т))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:36
значит уже решено все
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