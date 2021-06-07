«Реал» планирует организовать прощание с Рамосом

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сегодня, 14:35

Защитник и капитан «Реала» близок к уходу из клуба.

ABC сообщает, что мадридский клуб готовится к прощанию с 35-летним футболистом. Президент «Реала» Флорентино Перес планирует обсудить с Рамосом организацию проводов в июне.

В «Реале» хотят, чтобы Рамос сделал фото с двадцатью двумя трофеями, завоеванными в «Реале». Реакция игрока пока неизвестна.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

Камнем преткновения в вопросе продления контракта Рамоса с «Реалом» является длина соглашения. Игрок хочет сделку на два года, клуб предлагает только на один. В то же время пока у Рамоса нет интересных ему предложений от других клубов.