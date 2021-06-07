«Реал» планирует организовать прощание с Рамосом

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос близок к уходу из клуба.
ABC сообщает, что мадридский клуб готовится к прощанию с 35-летним футболистом. Президент «Реала» Флорентино Перес планирует обсудить с Рамосом организацию проводов в июне.
В «Реале» хотят, чтобы Рамос сделал фото с двадцатью двумя трофеями, завоеванными в «Реале». Реакция игрока пока неизвестна.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
Камнем преткновения в вопросе продления контракта Рамоса с «Реалом» является длина соглашения. Игрок хочет сделку на два года, клуб предлагает только на один. В то же время пока у Рамоса нет интересных ему предложений от других клубов.
Решил Перес перчику насыпать на прощание ?!?
Скоро все прояснится. Ждем решение самого Рамоса.
Всем здоровья.
Решил Перес перчику насыпать на прощание ?!?
Скоро все прояснится. Ждем решение самого Рамоса.
Всем здоровья.