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«Мы будем играть против превосходной команды». Тренер Польши — об Испании

вчера, 12:35
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза порассуждал о предстоящем матче против Испании во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Оптимизма мне придает сила моих футболистов и их уверенность, что нам все по силам. Мы в тяжелом положении, но иногда именно в таких ситуациях рождается что-то новое.

Мы будем играть против превосходной команды. Скорее всего, мы будем нечасто контролировать мяч. Испания доминирует в этом более десяти лет. Наша задача в том, чтобы мешать ей в этом, насколько возможно.

Ранее Испания побила рекорд Евро по владению мячом.

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Все комментарии
qzydjg3dkaqn
qzydjg3dkaqn
вчера в 12:59
Польша в случае поражения лишается шансов на плей-офф, матч может быть достаточно интересным.
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:37
.
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