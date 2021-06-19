«Мы будем играть против превосходной команды». Тренер Польши — об Испании

Главный тренер сборной Польши порассуждал о предстоящем матче против Испании во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Оптимизма мне придает сила моих футболистов и их уверенность, что нам все по силам. Мы в тяжелом положении, но иногда именно в таких ситуациях рождается что-то новое.

Мы будем играть против превосходной команды. Скорее всего, мы будем нечасто контролировать мяч. Испания доминирует в этом более десяти лет. Наша задача в том, чтобы мешать ей в этом, насколько возможно.