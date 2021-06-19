Дешам: «Обыграем Венгрию – выйдем в плей-офф уже после двух матчей»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам порассуждал о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Венгрии.
Это боевая и трудолюбивая команда с очень хорошей организацией игры. Думаю, тот факт, что их возглавляет итальянский тренер, говорит о многом. Они играют дома, и я ожидаю, что они покажут ту же самоотдачу, что и против Португалии.
Если мы снова выиграем, то выйдем в плей-офф уже после двух матчей. Это наша первая цель.
В первом туре Евро подопечные Дешама обыграли сборную Германии.
Но в футболе случиться может всякое. Ошибка защитника, автогол, пенальти.
Жду от Венгрии хорошей игры, с Португалией у неё получилось.
Даже несмотря на крупный счёт...
Но в футболе случиться может всякое. Ошибка защитника, автогол, пенальти.
Жду от Венгрии хорошей игры, с Португалией у неё получилось.
Даже несмотря на крупный счёт...