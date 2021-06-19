Дешам: «Обыграем Венгрию – выйдем в плей-офф уже после двух матчей»

Главный тренер сборной Франции порассуждал о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Венгрии.

Это боевая и трудолюбивая команда с очень хорошей организацией игры. Думаю, тот факт, что их возглавляет итальянский тренер, говорит о многом. Они играют дома, и я ожидаю, что они покажут ту же самоотдачу, что и против Португалии.

Если мы снова выиграем, то выйдем в плей-офф уже после двух матчей. Это наша первая цель.