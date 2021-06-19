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Дешам: «Обыграем Венгрию – выйдем в плей-офф уже после двух матчей»

вчера, 10:34
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия1 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам порассуждал о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Венгрии.

Это боевая и трудолюбивая команда с очень хорошей организацией игры. Думаю, тот факт, что их возглавляет итальянский тренер, говорит о многом. Они играют дома, и я ожидаю, что они покажут ту же самоотдачу, что и против Португалии.

Если мы снова выиграем, то выйдем в плей-офф уже после двух матчей. Это наша первая цель.

В первом туре Евро подопечные Дешама обыграли сборную Германии.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 15:30
Главное сыграть так, как подобает Чемпионам Мира..
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 12:39
Думаю, что сенсации в этом матче не будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:32
Как же мне повезло Венгрии с группой. Собрались одни чемпионы мира и Европы. Против французов у них шансов немного.
Но в футболе случиться может всякое. Ошибка защитника, автогол, пенальти.
Жду от Венгрии хорошей игры, с Португалией у неё получилось.
Даже несмотря на крупный счёт...
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:14
Задачу выхода из группы надо решать сегодня, не откладывая на последнюю игру с Португалией.
ABir
ABir
вчера в 11:05
Вполне реальная для Франции задача. Хотя ничья могла бы закрутить интригу в группе , и следующие матчи стали бы ещё более интересными
Mangur
Mangur
вчера в 10:41
Надо ещё обыграть Венгрию
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:41
Обыграть Венгрию?? Сборной Франции?? Не! Это невозможно...
1bear
1bear
вчера в 10:36
расслабляться не надо - нужно обыгрывать венгров крупно !
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