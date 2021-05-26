Бэйл рассматривает вариант с завершением карьеры после Евро

1622022957

26 мая 2021, 12:55

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса рассматривает вариант с завершением карьеры после Евро-2020.

ABC.es утверждает, что Бэйл устал от давления, которое на него оказывают в профессиональном футболе.

В прошедшем сезоне он играл в «Тоттенхэме» на правах аренды. Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

Сообщается, что на прошлой неделе Гарет вернулся в Мадрид и скоро обсудит с клубом условия расторжения контракта. Он хочет получить часть суммы, которую «Реал» должен выплатить ему за год, оставшийся по контракту.

Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 15 миллионов евро за сезон. Возможно, он согласится на половину от этой суммы.

Также утверждается, что Гарет обсуждал со своей семьей вариант завершения карьеры.