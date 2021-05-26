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Бэйл рассматривает вариант с завершением карьеры после Евро

26 мая 2021, 12:55

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассматривает вариант с завершением карьеры после Евро-2020.

ABC.es утверждает, что Бэйл устал от давления, которое на него оказывают в профессиональном футболе.

В прошедшем сезоне он играл в «Тоттенхэме» на правах аренды. Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

Сообщается, что на прошлой неделе Гарет вернулся в Мадрид и скоро обсудит с клубом условия расторжения контракта. Он хочет получить часть суммы, которую «Реал» должен выплатить ему за год, оставшийся по контракту.

Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 15 миллионов евро за сезон. Возможно, он согласится на половину от этой суммы.

Также утверждается, что Гарет обсуждал со своей семьей вариант завершения карьеры.

В минувшем чемпионате Бэйл забивал в АПЛ каждые 83 минуты — это лучший показатель в сезоне.

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Реал  Бэйл Гарет
Источник: abc.es
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Все комментарии
League1
League1
26 мая в 18:01
Спит и видит, как он занимается спортом для стариков. Кому такой гольфулист нужен.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Zak11 (раскрыть)
26 мая в 17:40, ред.
Он мог бы и не 2-3 сезона отыграть, а намного больше. Дело не в этом. Дело в том что он давно превратился в лентяя. Человеку с большими деньгами сложно просыпаться рано утром и изнурять свой организм тренировками. Бэйл один из многих примеров превосходного футболиста который превратился в изгоя из-за больших денег. Родился-бы он 10-15 лет раньше, играл-бы во времена когда самый дорогой трансфер был 15 млн $, вырос-бы до звания Легенда. А так, что имеем то имеем.
Zak11
Zak11
26 мая в 16:45
Ещё мог бы сезона 2-3 спокойно сыграть
УЕСКА
УЕСКА
26 мая в 16:39
Бэйл устал от футбола. Теперь будет играть только в гольф. В реале он обеспечил себя и свою семью на всю оставшуюся жизнь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 13:59
Ещё пару сезончиков может людям нервы трепать.
vastudio
vastudio
26 мая в 13:36
Но дверью хлопнул отлично в матче с Лестером....будем помнить)))
hаrut
hаrut
26 мая в 13:03
Все, наигрался в футбол
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