Терюшков рассказал, когда «Химки» подпишут новый контракт с Глушаковым

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вчера, 12:24

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» с большой долей вероятности подпишут новое соглашение с полузащитником на этой неделе.

Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года, срок нынешнего соглашения с клубом истекает 30 июня.

Пока не решилось с Глушаковым, контракт еще не подписали, но в ближайшее время, я думаю, что согласуем и подпишем. По срокам контракта идет обсуждение с Денисом, конечно, договоренность есть, хотели бы подписать соглашение не на один сезон. Но это вопрос переговоров. Какая вероятность подписания нового контракта? Большая. Я думаю, что на этой неделе уже решим с контрактом.

Ранее были слухи, что Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород».