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Терюшков рассказал, когда «Химки» подпишут новый контракт с Глушаковым

вчера, 12:24

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» с большой долей вероятности подпишут новое соглашение с полузащитником Денисом Глушаковым на этой неделе.

Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года, срок нынешнего соглашения с клубом истекает 30 июня.

Пока не решилось с Глушаковым, контракт еще не подписали, но в ближайшее время, я думаю, что согласуем и подпишем. По срокам контракта идет обсуждение с Денисом, конечно, договоренность есть, хотели бы подписать соглашение не на один сезон. Но это вопрос переговоров.

Какая вероятность подписания нового контракта? Большая. Я думаю, что на этой неделе уже решим с контрактом.

Ранее были слухи, что Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород».

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hаrut
hаrut
вчера в 15:15
Заметался Глушак...не знает сам что хочет
YVG
YVG
вчера в 12:56
Глушаков хочет в спартак.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:43
Когда согласятся платить миллион долларов, тогда Глушаков и подпишет контракт.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:43
А может и нет)))
ОПС
ОПС
вчера в 12:30
Вот когда подпишут, тогда и ясно все станет.
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