Сегодня истекает контракт Месси с «Барселоной»

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вчера, 11:43

Сегодня, 30 июня, истекает контракт нападающего и капитана «Барселоны» с каталонским клубом.

Ранее были слухи о том, что Месси сообщил президенту «Барсы» Жоану Лапорте, будто бы принимает предложение о продлении контракта, однако официальной информации на этот счет пока не появлялось.

Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Лионель дебютировал за основную команду «блаугранас» в ноябре 2003 года.