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Сегодня истекает контракт Месси с «Барселоной»

вчера, 11:43

Сегодня, 30 июня, истекает контракт нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси с каталонским клубом.

Ранее были слухи о том, что Месси сообщил президенту «Барсы» Жоану Лапорте, будто бы принимает предложение о продлении контракта, однако официальной информации на этот счет пока не появлялось.

Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Лионель дебютировал за основную команду «блаугранас» в ноябре 2003 года.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 18:47, ред.
И что от этого?
David Young
David Young
вчера в 15:12
Далее в вечерних новостях футбола - контракт с Месси был торжественно продлён на выгодных для Лионеля условиях.

Удивлюсь если будет иначе, но не слишком сильно, это будет логично по немалому количеству причин.
Incredulous
Incredulous ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:07
Да ты его оттуда ссаной тряпкой не выгонишь.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:52
Пусть уже уходит.
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
вчера в 14:10
Если в ближайшее время не подпишет контракт, то пусть подписывает его с Валенсией или Хетафе. Некуй делать как сказа
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:50
Все замерли и ждут!!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:48
В отделе кадров в трудовой книжке уже делают запись о продлении.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:38
В Барселоне траур.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 12:09
Звучит как трейлер к фантастическому блокбастеру:"Сегодня - Начало Конца. Все компьютеры разом зависнут, афроамериканцы массово мигрируют на историческую родину, а водка в магазинах подешевеет. Истечет ли контракт? Найдется ли контакт?..."
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:00
Пролонгация может пунктом стоит , если у сторон нет претензий
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:00
Непрерывный стаж на одном рабочем месте нарушается, может негативно отразиться на его пенсии! )))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:59
Дом есть дом. Никуда дальше двора не уйдёт !!!))))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:48
Если сегодня не подпишет контракт, то завтра деньги уже не получит.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:47
По факту, пожизненный контракт, истекать не может... Формальность, оформить де-юре...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 11:45
Спартак сообщил, что не подпишет Месси
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