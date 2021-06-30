Сегодня истекает контракт Месси с «Барселоной»

Сегодня, 30 июня, истекает контракт нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси с каталонским клубом.
Ранее были слухи о том, что Месси сообщил президенту «Барсы» Жоану Лапорте, будто бы принимает предложение о продлении контракта, однако официальной информации на этот счет пока не появлялось.
Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Лионель дебютировал за основную команду «блаугранас» в ноябре 2003 года.
Удивлюсь если будет иначе, но не слишком сильно, это будет логично по немалому количеству причин.
Удивлюсь если будет иначе, но не слишком сильно, это будет логично по немалому количеству причин.